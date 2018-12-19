開啟改革開放新征程　習近平講話引領強國圓夢

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端 中評社香港12月19日電／習主席長達一萬三千字的重要講話，全面深入地回顧了改革開放40年的光輝歷程，系統深刻地總結改革開放的偉大成就和寶貴經驗，展現了國家新一輪改革開放的基本方略和宏偉藍圖，表明了中國推動新時代改革開放走得更穩、走得更遠的充足底氣和堅定意志，彰顯了當今中國領袖的定力自信和時代擔當。習主席的講話，是開啟改革開放新征程的宣言書和動員令，具有重要的指導意義。香港發展與國家改革開放緊密相連。香港在國家改革開放的過程中成就了今日輝煌，更應該在新一輪改革開放過程中，貢獻國家，發展香港，造福港人。



慶祝改革開放40周年大會昨日在北京人民大會堂隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在大會上發表重要講話。習主席強調，40年的實踐充分證明，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，也是決定實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的關鍵一招。



習主席講話是新征程宣言書和動員令



中國的改革開放是逼出來的。上世紀70年代末，中國經濟瀕於崩潰，人民溫飽都成問題。「如果現在再不實行改革，我們的現代化事業和社會主義事業就會被葬送。」鄧小平這句振聾發聵的話語，擂響了中國改革開放的戰鼓。



改革開放40年來，我國國內生產總值由3,679億元（人民幣，下同）增長到2017年的82.7萬億元，佔世界生產總值的比重由1.8%上升到15.2%；我國是世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國、商品消費第二大國、外資流入第二大國、外匯儲備位居世界第一；居民人均可支配收入由171元增加到2.6萬元，貧困人口累計減少7.4億人，貧困發生率下降94.4個百分點；居民預期壽命由1981年的67.8歲提高到2017年的76.7歲，等等。習主席講話所列舉的這些數據讓我們看到：中華民族實現了從站起來到富起來的偉大飛躍！



十八大以來，不僅形成了習近平新時代中國特色社會主義思想，而且改革開放事業取得全方位、開創性歷史成就，中華民族迎來了從富起來到強起來的偉大飛躍，國家進入了「強起來時代」。



改革開放經歷了40年，這是一個部署新征程的新起點。習主席長達一萬三千字的重要講話，全面深入地回顧了改革開放40年的光輝歷程，系統深刻地總結改革開放的偉大成就和寶貴經驗。習主席總結的9條經驗，既展現了國家新一輪改革開放的基本方略和宏偉藍圖，也表明了中國推動新時代改革開放走得更穩、走得更遠的充足底氣和堅定意志，亦彰顯了當今中國領袖的定力自信和時代擔當。習主席的講話，是開啟改革開放新征程的宣言書和動員令。中國改革開放的下一個40年，必將有讓世界刮目相看的新成就。



中國改革開放造福世界是全球機遇



從世界維度看，中國改革開放40年來，不僅發展了自己，而且引領世界發展和改革潮流，造福世界。中國對世界經濟增長貢獻率超過30%，是世界最大的旅遊客源國、130多個國家的主要交易夥伴，已成為全球經濟增長新引擎。中國提出「一帶一路」建設從理念轉化為行動，「人類命運共同體」理念引發全球共鳴。中國在幾十年時間裡走過西方國家幾百年的現代化歷程，給發展中國家提供了全新選擇，為解決人類問題貢獻了中國智慧和中國方案。中國新一輪改革開放重要特點，是進一步打開國門，讓各國分享中國的大市場，讓外界看到中國新時代的改革開放是全球的機遇，中國用行動造福世界。法國前總理德維爾潘說，中國人僅用40年的時間，使得社會經濟發生翻天覆地的變化，為世界貢獻了「中國奇跡」。新西蘭前總理珍妮·希普利表示，中國改革開放成就舉世矚目，惠及本國和全球，目前一些全球性挑戰暫時沒有找到解決方案，有些可以從中國這裡找到答案。

