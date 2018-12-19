鞋王：今日非洲　當年東莞

梁日昌指，非洲人工成本僅為內地價格約15%，性價比頗高。 中評社香港12月19日電／香港鞋業總會主席梁日昌外號“鞋王”，出身鞋業世家，父親一輩已經在香港辦廠製鞋，其後如大部份港商一樣，將生產基地轉移到東莞。待到梁日昌子承父業，他為了使生意更進一步，7年前冒險將鞋廠開到了非洲埃塞俄比亞，今年開始，生產將全面轉移到非洲。他指出，非洲相比東莞，就好像是東莞當年對比香港，有獨特優勢。



香港文匯報報道，2008年1月1日內地《勞動合同法》正式生效，對最低工資和勞工福利作出明確的規定；同時，人民幣兌港元匯率也發生了翻天覆地的變化，由“港元強”變為“人民幣強”，致使港商在珠三角的生產成本不斷增加。



梁日昌說，2010年時開始將部分訂單交給非洲的工廠生產，當時尚未有在當地設廠，幾次交易積累經驗後，在2011年底手到非洲投資，一年後工廠順利投產，先後在當地投資兩個廠房，目前僱傭工人數量約2，000人。



非洲最突出的優勢在於勞動力充足且價格極低。梁日昌表示，非洲人工成本僅為內地價格約15%，性價比頗高。



東莞廠由7000人減至近200



香港，東莞，埃塞俄比亞這三個地方又如何協作呢？梁生說，現時公司的香港總部主要負責財務工作，埃塞俄比亞的工廠承擔了大部分的生產任務，而東莞工廠規模現由高峰7，000人減至不足200人，主要工作除了生產少量樣板以外，亦包括統籌化工材料、配件等物資並打包運往非洲，分工明確，能夠最大程度發揮三地的優勢。



政策的壓力也是港商離開的一大原因。梁日昌對記者說，儘管他早已將生產轉移到非洲，但是仍有經商的朋友在東莞等地經營工廠，近來內地政府對環境保護愈發重視，不斷提高污染排放的標準，要求廠家安裝相應的設施。他說，自己了解到部分廠家不堪額外的環保壓力，只能轉移陣地，到其他地區甚至外國尋找合適的廠址。