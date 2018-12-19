趙少康：“促轉會”胡搞瞎搞　應該裁撤

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／資深媒體人趙少康在廣播節目中表示，促進轉型正義委員會自己覺得是東廠，要來鬥爭報仇，包括撤除中正紀念堂的三軍儀隊、拆除蔣介石銅像徵、新台幣改版，平反白色恐怖的名單之中又有些人是共產黨，簡直是胡搞瞎搞，應該被裁撤！



趙少康昨日在《趙少康觀點》廣播節目中指出，“促轉會”自封東廠，自己都覺得是東廠，又不小心被錄音，不是被別人安的罪名。且這次選舉民進黨大敗，是最新民意，“促轉會”應該低調不要講話。但這次“促轉會”都是叫別人做，叫“國防部”、“央行”、“文化部”做。連民進黨“立委”柯建銘都說“促轉會”要累積一點公信力。



根據中時電子報報道，趙少康說，或許很多人當時有罪，現在認為無罪，但有些人是連共產黨都認為是同志！“促轉會”說要恢復護名譽，這些人是怎回事？那邊說是黨員同志，這邊說是冤枉的，充滿矛盾，到底在搞什麼？“促轉會”實在是亂搞、胡搞瞎搞。



趙少康認為，民進黨上台後設定很多獨立機構，是來報仇的，“選擇性正義不是正義，報復性改革不是改革”，民進黨很多人就是來報仇的。政黨拿到政權，應該是改善人民生活，卻當家鬧事、增加裂痕，老百姓看穿了！



趙少康認為“促轉會”也很荒唐，因為蔣介石1949年來台灣，風雨飄搖，大家很害怕，那時候有那時候背景，現在拿那時候背景來鬥爭，要找出加害人，蠻無聊的！



