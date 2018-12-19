陳明通：盼雙城論壇少一點政治多辦一點正事

陸委會主委陳明通。（中評社 黃筱筠攝） 內政委員會今天邀請陳明通、徐國勇等官員列席，進行報告並備質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）2018台北上海城市論壇20日將在台北舉行，陸委會主委陳明通日前曾說兩岸沒有私交只有公誼，媒體詢問此次論壇是否受到限制？陳明通今日受訪表示，“一碼歸一碼”，城市交流是陸委會政策，“希望少一點政治，多辦一點正事”，祝福雙城論壇順利舉行。



“立法院”內政委員會今天邀請陳明通、“內政部長”徐國勇等列席，審查“內政部”以及陸委會等預算案。



媒體詢問日前曾說兩岸沒有私交只有公誼，這次台北與上海舉辦雙城論壇是否有所限制，陳明通表示，“一碼歸一碼”，海協會前會長陳雲林來弔唁日前過世的海基會前董事長江丙坤，陸委會也發證，快速地協助，希望能順利成行。



是否不希望雙城論壇碰觸政治議題，陳明通說，雙城論壇有它本身的目的、議程，祝福雙城論壇能順利舉行，且陸方的人馬都陸續來台，踩線團也來過並滿意回去。他表示，城市交流是陸委會的政策，“就讓他們順利完成”。



他也強調，“少一點政治，多辦一點正事”，不要所有事都把政治扯進來，該怎麼辦就怎麼辦。