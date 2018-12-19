周波中午率團抵台　警力戒備

入境處有警力維安。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）“2018台北上海城市論壇”在20日於台北晶華酒店登場，上海市常務副市長周波19日上午11點多即將率團抵達台北松山機場。



由於事關兩岸交流，且警方也收到情資，“台獨”團體“台灣國”將到場陳情抗議，因此警方在捷運松山機場站2號出口就拉起紅龍規劃陳抗路線，引導至松山航廈外由停車牌架設起的陳抗區隔離。另外，警方也在周邊部署超過50位以上的警力維安，包括航空警察、刑警、便服警察與霹靂小組，甚至在捷運就有警察監看，遇到陳抗民眾馬上以5人包圍1人的方式，帶陳抗民眾到陳抗區。警方人龍一路延續到機場內的接機大廳，就連機場內也處處可見制服、便衣警察交混的維安陣容，維安十分嚴謹。



2018地方選舉後兩岸關係會否改變、地方交流是否熱絡，都引起台灣社會高度關注，而雙城論壇訂20日正式舉行，上海代表團將由周波率135人來台，而周波也預計在19日下午5點40分參訪北市內湖科學園區的台達電，並在晚間7點抵達圓山飯店出席歡迎晚宴。而周波在20日一早9點將出席雙城論壇開幕式，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。



2018台北上海城市論壇將以“循環經濟”為主題，台北、上海將在健康、文化、公共住宅、都更與垃圾分類等領域交流經驗。