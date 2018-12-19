蔡英文要綠委留賴清德？吳思瑤：勿給賴壓力

吳思瑤說，不管賴清德要走或是要留，都尊重他。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）民進黨九合一選舉敗選之後，蔡英文多次與“立委”分批座談，其中也傳出蔡要“立委”去留住“行政院長”賴清德。曾參與座談、民進黨新潮流“立委”吳思遙今日上午受訪說，大家都會在範圍、各種管道裡頭，希望表達台灣這時候應該要穩定下來。但她也說，賴院長不管要留下來或是離開都是艱困的決定，不要對他有太多的情感上、情緒壓力。



賴清德在敗選後第一時間口頭請辭，11月26日宣布接受慰留，但本月7日賴舉行“說明選後檢討結果”記者會時，賴當場表示，“時間一到他也會堅定離開”。外界認為賴去意甚堅，可能在“立法院”通過明年度總預算，而“立法院長”蘇嘉全18日又說，希望總預算可以在明年1月10日審查完畢，賴離開的日期也應該是相差不多。



賴清德是否辭意堅定？吳思瑤表示，我們沒有太多時間聊什麼事情，現在賴院長每天除了要因應非洲豬瘟的事情，還有敗選檢討，“立法院”也在審查總預算，大家都是以公務為主，目前都以政策為主。



賴清德留下來是否對他是消耗？她表示，不管留下或是離開都是艱困決定，就尊重他的決定。但是她長期觀察賴清德，他不是戀棧權位的人，是勇於承擔台灣發展責任。不管賴要離開還是要留下來，都要尊重他，這都是艱困決定，不要對他有太多情感上、情緒上的壓力。