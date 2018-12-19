美國智庫：中美或在台海發生危機

中評社北京12月19日電／美國智庫外交學會發布了年度《優先預防事項調查報告》，報告確定了美國在今後一年中的9個預防衝突優先事項。其中，對美國本土的威脅，包括網絡攻擊和恐怖襲擊，都被列為頭等大事。



美國外交學會網站12月18日發表了第11份美國年度《優先預防事項調查報告》，確定了美國在今後一年中的9個預防衝突優先事項。



由美國外交學會下屬的行動預防中心（CPA）進行調查的這份報告，要求外交政策專家根據未來一年衝突發生或升級的可能性以及對美國國家利益的潛在影響，對30起正在發生或可能發生的衝突進行排名。



在今年的報告中，包括網絡攻擊、朝鮮半島、美伊衝突、南海問題、恐怖襲擊、敘利亞局勢、委內瑞拉局勢、也門內戰以及阿富汗局勢共9項事項被認為是“頂級”風險。



報道還稱，行動預防中心主任保羅·B·斯泰爾斯表示：“年度《優先預防事項調查報告》的獨特之處在於，它定期提供對世界各地衝突和不穩定性的前瞻評估，幫助決策者把注意力集中在最重要的風險上。”



報道還指出了今年報告的主要結論，包含以下幾點：



2019年，儘管大規模殺傷性恐怖襲擊可能仍是一個持續存在的問題，但是對美國關鍵基礎設施和網絡發動極具破壞性的攻擊才是與國土安全相關的頭號突發事件。



儘管中美之間的地緣政治對抗和可能爆發的衝突越來越令人擔心，但該地區只有一起事件——南海的軍事對峙——被視為頭等大事。



在今年的調查報告中，對於美俄可能發生對抗的焦慮並沒有增加。