日本新大纲明确“出云”航母化

中評社北京12月19日電／综合共同社、《日本经济新闻》、法新社报道：日本內阁18日通过了新《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》，确定将在今后五年将“出云”级护卫舰改造升级为航母，以及购买包括美国F-35战机和陆基“神盾”反导系统等一系列军备。这是日本最大规模加购军备的计划，也会使军费增长至前所未有的27.47万亿日圆（约1.91万亿港元）。



新《防卫大纲》中清楚展示了日本希望变成区域军事霸权的野心，文件中写道，“中国等国加強军事实力，在太平洋的为国际秩序增添不确定性……日本的国家安全环境正趋於严峻，我们意识到与中俄进行战略竞争的重要性。”



对此，中国外交部发言人华春莹18日指出，日方相关文件对中方正常国防建设和军事活动说三道四，煽动所谓中国威胁论的冷战思维，这种做法不利於中日关系改善，也不利於地区和平稳定大局；中方对此表示強烈不满和反对，已提出严正交涉。华春莹同时強调，中方敦促日方坚持“专守防卫”的政策承诺，坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事。



日将成F-35最大买家



同一天，安倍內阁还決定再向美国加购105架F-35战机，加上之前签订的42架，日本未来将超过计划购买138架F-35战机的英国，成为世界上最大的F-35系列战机的买家。



新的采购计划预计将耗资100亿美元（约782亿港元），是全球总值最高的战机订单，其中包括63架F-35A与42架F35-B，后者将配备航母化后的“出云”级护卫舰使用。此外日本还将推动引进被指与“对敌基地攻击能力”有关的远程巡航导弹。



由於两者均可能视运用情况转为“攻击型”，日本的专守防卫政策存在变质的可能性。为了避开“攻击型航母”的违宪争议，升级改装后的“出云”号将避免称为航母，而是将“作为多功能护卫舰，执行应对大型災害等多样化任务”。