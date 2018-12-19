俄計劃在爭議島嶼建三座新軍營　日本提出抗議

中評社北京12月19日電／綜合路透社、共同社報道：俄羅斯國防部17日表示，已經在與日本存在爭議的南千島群島（日稱北方四島）上建造新軍營，為裝甲車輛興建更多設施，並計劃從下周起向其中兩個島嶼派遣軍隊。日本外相河野太郎18日表示，日本將對此提出抗議。



俄羅斯國防部表示，現在澤捉島和國後島已有兩個軍營，都有軍人駐紮，也有現代化的軍火倉庫。該部門計劃在2019年再建三個新軍營，使更多軍人及其家屬居住。



這意味著俄日的和平條約締結遇到了大危機。兩國首腦9月在東方經濟論壇上曾討論締結和平條約，11月雙方外交官開始討論基於《日蘇共同宣言》加快協商和平條約，日本首相安倍晉三也計劃在明年1月21日訪俄，力爭解決領土爭議，俄羅斯此時的行為無疑會激怒東京當局。



俄羅斯外長拉夫羅夫17日強調，日方若想推進和平條約的簽訂，前提是必須承認南千島群島成為俄領土是二戰結果。雙方外交官此前曾討論基於1956年《日蘇共同宣言》加快協商和平條約，該宣言中寫明俄羅斯會在和平條約締結後移交色丹和齒舞兩島。不過拉夫羅夫主張稱“移交兩島並非義務。關於何時以何種形式移交給誰，需要進行談判”。



關於日本準備引進的美產陸基“神盾”導彈攔截系統，拉夫羅夫重申該系統可搭載美國巡航導彈“戰斧”，表示這是對俄的“嚴重威脅”。



（來源：大公報）