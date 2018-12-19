獨派團體溜進松山機場　遭警方帶至陳抗區

台灣國主任陳峻涵被警方拖至機場外的陳抗區。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）“2018台北上海城市論壇”在20日於台北晶華酒店登場，上海市常務副市長周波19日上午11點20分即將率團抵達台北松山機場，而獨派團體台灣國主任陳峻涵等一行8人在10點半左右溜進松山機場打算陳情抗議，但陸續被維安警力發現，並被警力包圍帶至機場外的陳抗區，他們一邊抱怨警方粗魯拖行，一邊呼口號“台灣中國，一邊一國，歡迎周波，來台灣國”。



陳峻涵表示，周波來參加雙城論壇，那討論範圍當然該僅限於城市的交流，如果超出範圍，難免有逾越之嫌，而無黨籍台北市長柯文哲早已定下互相認識，互相了解，互相尊重，互相諒解，互相合作的“五個互相”的論壇原則，相信周波定能客隨主便，“不會有不當言論，引發眾怒”。台灣人是個好客的民族，台灣人只想好好的做個台灣人，請周波副市長也可以做個好客人。



2018地方選舉後兩岸關係會否改變、地方交流是否熱絡，都引起台灣社會高度關注，而雙城論壇訂20日正式舉行，上海代表團將由周波率135人來台，而周波也預計在19日下午5點40分參訪北市內湖科學園區的台達電，並在晚間7點抵達圓山飯店出席歡迎晚宴。而周波在20日一早9點將出席雙城論壇開幕式，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。



2018台北上海城市論壇將以“循環經濟”為主題，台北、上海將在健康、文化、公共住宅、都更與垃圾分類等領域交流經驗。