江宜樺台大演講學生鬧場　馬英九：強力譴責

馬英九。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）針對前“行政院長”江宜樺昨天到台灣大學演講遭學生包圍抗議，狼狽提前結束演講一事，馬英九今天強力批評抗議的學生，馬說“這些學生擾亂校園安寧、侵犯學術自由、言論自由的行為，我覺得應該譴責”。馬英九強調，已經過了四年，還要這樣子去追殺，這樣的態度非常不可取。



江宜樺昨晚受邀赴台大社科院演講，不料卻因擔任院長期間，爆發太陽花學運驅逐企圖佔領“行政院”的學生等爭議，引發擁護學運的學生昨晚衝進會場抗議，一度爆發衝突，在學生包圍下，江狼狽步出會場，提前結束演講。



馬英九今天前往東吳大學進行嚴家淦法學講座演講接受媒體訪問，針對江宜樺的事件表示，他昨天也很晚回家看到這個消息，這些學生他們擾亂校園安寧、侵犯學術自由、言論自由的行為，他覺得應該譴責。



馬英九說，他昨天晚上已經打電話給江宜樺，表示支持之意，因為在4年前的3月23日，江下令警察驅逐的時候，他是完全支持的，而且他覺得後來的政黨輪替之後，“行政院”不去追訴這些學生，他認為是不當的。



媒體詢問，明天出版回憶錄中，有提到太陽花是罪人？馬英九說，“當然是啊！”連外國的媒體像華爾街日報社論都寫，“台灣自甘落後，Taiwan Leaves Itself Behind！”都是看到這個，我們自己覺得自己在這裡爽，侵犯擾亂民主、侵犯自由，還覺得是很了不起，他們不知道他們已經害死了台灣。



媒體追問，會覺得學生這樣行為太過暴力？馬英九說，本來就是，已經過了4年，還要這樣子去追殺，這樣的態度非常不可取。



至於會不會擔心自己今天講課也受影響？馬英九說“不會啊！這裡是東吳！”