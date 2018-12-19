慈善機構被當支票簿不法使用　特朗普同意解散

中評社香港12月19日電／美國紐約州檢察長恩德伍德今天說，總統特朗普已同意解散同名的個人慈善基金會。特朗普基金會被控涉及“令人震驚的非法行為模式”，被當成支票簿般讓特朗普在政治、商業利益上自肥。



據中央社報道，恩德伍德在聲明中表示，特朗普基金會將解散，剩餘資產在她監督下分配給其他慈善機構。恩德伍德說，特朗普基金會長時間涉及令人震驚的非法行為模式，包括與總統競選團隊之間的非法協調、反覆且蓄意地自肥圖利等。



她在聲明中說，上述種種行為使得“特朗普基金會的功能幾乎和支票簿差不多，專為特朗普先生的商業與政治利益服務”。恩德伍德又說：“這是法治的重大勝利，代表人人都要遵守同一套法律。”



恩德伍德今年6月對特朗普基金會提告，指控基金會“持續存在非法行為”。



遭訴狀點名的包括總統特朗普、長子小特朗普、次子艾瑞克與長女伊萬卡，他們都是特朗普基金會的董事會成員。



恩德伍德說：“我們將繼續進行訴訟程序，確保特朗普基金會與機構主管為他們明顯且再三的觸犯州法和聯邦法負責。”



這起訴訟向基金會追討280萬美元，並尋求禁止特朗普、小特朗普、艾瑞克與伊凡卡在其他紐約非營利組織擔任董事會成員。



根據訴狀，特朗普利用基金會資金解決訴訟，推銷他的特朗普品牌飯店，以及支應個人開銷，包括假藉慈善名義購買特朗普的肖像，然後將之掛在他高爾夫俱樂部的牆上。



特朗普的律師福特法斯在聲明中回應，這起訴訟延誤了基金會原定在特朗普2016年11月贏得總統大選後自行解散的計劃。他又說，過去10年來，特朗普基金會向700多個慈善機構捐贈約1900萬美元，其中825萬美元是特朗普自掏腰包。