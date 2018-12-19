台中市長就職典禮戶外辦　盧秀燕邀市民野餐

準台中市新聞局長吳皇昇19日上午在市政公園召開記者會，說明第三屆台中市長就職典禮相關流程。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月19日電（記者 林谷隆）第三屆台中市長就職典禮即將在25日上午8點舉辦，中國國民黨籍市長當選人盧秀燕改變以往在市政府的四樓集會堂舉辦，只有嘉賓能觀禮的做法，決定移至市政公園綠地上舉辦首次的“草地就職典禮”。準台中市新聞局長吳皇昇表示，當天開放給市民朋友參與，周遭還有餐車，歡迎市民朋友一同來野餐觀禮。



準台中市新聞局長吳皇昇19日上午在市政公園召開記者會，說明第三屆台中市長就職典禮相關流程。吳皇昇表示，如果天候允許，“我們不再選擇室內！”有別於傳統在市府大禮堂舉辦就職典禮，盧秀燕準市長認為就職典禮應該讓更多市民參與，市民是最佳的主角，因此決定把典禮移師戶外綠地，邀請市民朋友一起來參加這次別具意義的就職活動。



吳皇昇指出，就職典禮上將播放流行歌曲“隱形的翅膀”，其歌曲可傳達出盧秀燕身為“媽媽市長”的意境，她會勇敢捍衛台中市民的權益，用看不見的翅膀保護大家，並期待振翅高飛，帶領台中飛往更好的方向。另外，典禮最後也將發送隱藏版紀念品，非常具有意義和收藏價值，吳皇昇說，這顆“彩蛋”會突顯盧秀燕準市長的態度與決心。



吳皇昇強調，這是台中市首次的“戶外草地就職典禮”，我們選擇野餐會的方式與市民同樂共享，打破“長官”及“民眾”的框架，走出象牙塔跟民眾站在一起，“市民才是主角”，象徵新的市府團隊將以民意為依歸，為台中市的未來打拼，共創更美好的台中。



據了解本屆台中市長就職典禮公務預算為新台幣140萬，如果有多餘支出，盧團隊會自行支付。另外，觀禮嘉賓部分，主要以曾任台中縣市首長、議長，以及現卸任議長、議員為主，嘉賓人數大約100餘人。