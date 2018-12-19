周波抵松山機場發表談話：很高興再次到台灣

上海市常務副市長周波率團抵達松山機場，於機場入境大廳定點受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）“2018台北上海城市論壇”在20日於台北晶華酒店登場，上海市常務副市長周波19日上午11點20分率團抵達台北松山機場，於機場入境大廳定點受訪時表示，相比18年前訪問台灣花長時間從香港轉機，這次僅花了1.5小時，他相信這次一定會有很多收穫。



周波表示，很高興再次來到台灣，相比18年以前訪問台灣 差別很大，那次經由香港轉機，花了很長時間，這次只花了1.5小時。雖然18年前時間很久，但當初參訪台灣，對台灣民眾的熱情，美麗風景，阿里山、日月潭的秀美，士林夜市美食的可口，留下深刻印象。



周波強調，這次率團參加雙城論壇是很難得機會，因為雙城論壇是兩岸交流最重要機制化的平台，也是兩岸交流典範。特別是上海造2035發展規劃，正在打造國際、經濟、金融、航運、貿易中心，所以這次一定會有很多收穫，學到新的知識，來共享發展成果。



2018地方選舉後兩岸關係是否改變、地方交流是否熱絡，都引起台灣社會高度關注，而雙城論壇訂20日正式舉行，上海代表團由周波率135人來台，是歷屆人數最多的一次。而周波一行人也預計在19日下午5點40分參訪北市內湖科學園區的台達電，並在晚間7點抵達圓山飯店出席歡迎晚宴。周波在20日一早9點將出席雙城論壇開幕式，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。



2018台北上海城市論壇將以“循環經濟”為主題，台北、上海將在健康、文化、公共住宅、都更與垃圾分類等領域交流經驗。