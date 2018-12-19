台中提東亞青運仲裁遭拒　盧秀燕稱爭取復辦

盧秀燕發言人、準台中市新聞局長吳皇昇說明爭取2019東亞青運復辦的過程。（中評社 林谷隆攝） 準台中市新聞局長吳皇昇19日召開記者會，說明第三屆台中市長就職典禮相關流程。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月19日電（記者 林谷隆）台中市2019東亞青年運動會主辦權遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）取消，台中市法制局長吳梓生19日透過新聞稿表示，市府已於11月正式向位在瑞士洛桑的國際體育仲裁院申請進行調解程序，但日前遭EAOC拒絕，對此市府感到相當遺憾，未來仍應持續努力，也期待新市長接力爭取，任何可能的救濟管道都不應放棄。



對此，盧秀燕發言人、準台中市“新聞局長”吳皇昇則表示，東亞青運好不容易由胡前市長爭取而來，後來遭到取消主辦權，恢復有其一定難度。為保障選手的國際出賽權並讓台中發光，盧秀燕準市長日前已拜會中華奧會主席林鴻道，會盡一切的可能來爭取恢復東亞青運，也望現任市府持續傳達聯繫，不要放棄，以利無縫接軌此案。



吳皇昇強調，其實申覆程序還在進行中，盧秀燕準市長選前就已經公開呼籲台中市政府要窮盡一切辦法不能放棄，在申覆程序沒結束之前，就不能放棄各種可能，現在的情況是在調解的過程中，被某一方拒絕，但不代表沒有機會。



吳皇昇提到，中華奧會是盧秀燕團隊主要溝通的管道，但盧秀燕準市長也會透過私人管道向東亞奧會及大陸奧會溝通，窮盡一切可能，雖然存在一些難度，新市府會在這樣的基礎上做努力。



現任台中市法制局長吳梓生說明，國際體育仲裁院（Court of Arbitration for Sport， CAS）位於瑞士洛桑，是國際體壇普遍肯定與接納作為運動紛爭解決的中立機構，市府希望透過這個中立平台，有與EAOC平和協商續辦2019東亞青運的機會，因此向CAS申請進行調解，並經CAS受理，然而，日前CAS告知市府，EAOC回函拒絕接受CAS的調解。



台中市在2014年10月前市長胡志強的任內，取得2019首屆東亞青運主辦權，歷經2任市長、3年多的全力籌辦，原定於2019年8月24日至8月31日，將有來自9個國家地區、近2300名運動選手及隊職員參與這場盛事。



但在今年7月，因為台灣民間獨派人士推動東京奧會正名，東亞奧會（EAOC）經過臨時提案，決議取消本項賽事。現任台中市長林佳龍雖多次強調市府不會放棄，但也提出在同時間舉辦亞太青年運動會的想法，候任台中市長盧秀燕也是主張透過各種管道讓東亞青運在台中復辦。