男女嬰比例失衡　越南後江省2女家庭將獲表彰

中評社香港12月19日電／越南男女嬰兒比例失衡，南部後江省決定自2019年起，經個案評估後，頒發獎狀與獎金給只育有2名女孩、並好好養育她們的家庭。



越南衛生部統計顯示，截至去年底越南人口總數達9370萬人，去年新生男女嬰比率為112比100，顯示嬰兒性別失衡有日益嚴重的趨勢。



越南衛生部指出，男女嬰兒比例失衡情況日益嚴重以及人口老化等問題，對社會經濟發展產生巨大影響，呼籲相關部門採取有效措施，改善男女嬰失衡問題及提高民眾生活品質。



越南“民智報”新聞網站今天報道，後江省政府日前通過一項有關人口政策的決議，將自明年開始實施。



中央社援引报道，根據這項決議，當地相關部門每年將針對只育有2名女孩、好好養育她們，且育齡期妻子不違反只生育2名子女等人口政策的夫婦做出評估，通過評估的夫婦可獲頒獎狀和獎金。



此外，某個社區管理單位若做好人口宣導工作，社區內3年以上沒有任何夫婦違反人口相關政策，將可獲得獎狀和獎金。



另外，這項決議還包括推動落實產前與新生嬰兒篩檢及提供孕婦孕期保健資訊等措施。



越南法律規定，每對夫婦最多只能生育2名子女。由於越南人傳統上普遍重男輕女，致使很多已育有2名女孩的夫婦不顧規定繼續生第3胎，甚至是第4胎，希望生下男孩。