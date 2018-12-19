彭博社：美國不再是第一

中評社香港12月19日電／中國改革開放40年取得了巨大成就，經濟上更是突飛猛進。2018年12月18日是中國改革開放40周年紀念日，美國主流媒體彭博社刊文稱，美國不再是第一了。



多維綜合報道，北京時間2018年12月18日，中國舉行了紀念改革開放40周年的大會，中國國家主席習近平發表了講話。



習近平說：“40年來，我們解放思想、實事求是，大膽地試、勇敢地改，幹出了一片新天地。”



他還說：“現在，我國是世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國、商品消費第二大國、外資流入第二大國，我國外匯儲備連續多年位居世界第一，中國人民在富起來、強起來的征程上邁出了決定性的步伐！”



習近平還說：“我們用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的工業化歷程。在中國人民手中，不可能成為了可能。我們為創造了人間奇跡的中國人民感到無比自豪、無比驕傲！”



美國彭博社12月18日刊發題為《適應它吧，美國：我們不再是第一了》的文章稱，中國或許已經是全球最大的經濟體了，而且正在收獲曾流入美國的紅利。



文章稱，1997年的時候，中國的國內生產總值（GDP）只有美國的11%左右，但是到了2017年的時候，中國的GDP已經是美國的63%了。



文章稱，按照購買力平價（Purchasing Power Parity，PPP）計算，中國2013年的時候就已經是世界最大的經濟體了。那麼到底哪個經濟體更大呢？如果中國取消對資本的管制，向外國投資開放貨幣，人民幣很有可能會升值，從而使得中國按市場匯率計算的GDP更加接近於其按PPP計算的GDP。換句話說，中美兩國的經濟現在大致相當。但是中國的人口是美國的4倍，因而有更多的增長空間。中國現在已經是世界最大的製造國和最大的出口國。



文章稱，換句話說，中國即便現在還不是世界最大的經濟體，但是很快就會是了。



奧地利《趨勢》雜誌網站2018年也認為，21世紀將是“龍的世紀”，中國將通過經濟的方式主導21世紀。



文章還稱，如果19世紀是歐洲世紀、20世紀是美國世紀的話，那麼把21世紀稱作是中國世紀則絕算不上是什麼大膽的預測。



文章稱，1978年中國改革開放後，迎來的是一場史無前例的經濟崛起。目前人們普遍估計，中國超過美國成為世界最大的經濟體只需要僅僅幾年時間。今天中國的人均GDP按購PPP計算已經是40年前的近十倍。