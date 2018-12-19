周波：只花1個半小時到台北　雙城論壇成果

上海市常務副市長周波。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）上海市常務副市長周波率135人的訪問團來台參加雙城論壇，19日上午11時20分抵達台北松山機場。周波對現場媒體說，此次相比他18年前隨團經由香港訪台，差別很大，這次只花了1個半小時就到了，這就是雙城論壇發展的成果。周波也細數，對台灣的印象，包括阿里山、日月潭、士林夜市及台灣民眾的熱情，都讓他留下深刻印象。



周波此次率上海訪問團一行135人訪台，飛機大約在11時左右就抵達台北松山機場，隨後周波與團員經由入境出口進入機場大廳，周波在上海市台辦主任李文輝的陪同下，站上主辦單位架設的致詞採訪區，向現場媒體進行1分鐘左右的簡短髮言。語畢周波便在維安人員的引領下走出機場搭上座車，未接受媒體提問。



周波說，很高興再次來到台灣，相比18年以前我隨團訪問台灣，差別還是很大，因為那次經由香港，花了很長的時間，這次只花了1個半小時，這就是我們雙城論壇發展到今天產下的成果。



周波表示，雖然18年以前時間很久了，但是當初參訪台灣，對台灣民眾的熱情、美麗的風景，尤其是阿里山的傳奇、日月潭的秀美以及士林夜市的美食，讓他留下深刻印象，至今歷歷在目。



周波說，這次我率團來參加雙城論壇，應該說是很難得的機會，因為雙城論壇是兩岸交流合作最重要的機制化平台，也是兩岸城市交流合作的典範。



周波說，特別是上海按照2035的發展規劃，正在打造國際經濟、金融、航運、貿易和科創中心，所以這次一定會有很多收穫，能夠認識更多新的朋友，學到新的知識來共享我們發展的成果。