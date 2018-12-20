湯紹成：現在是發揚中華文化的有利時機

中華文化論壇在北京大學舉行（中評社圖片） 中評社北京12月19日電（記者 徐夢溪）台灣政治大學教授湯紹成在提交給中華文化論壇的《中華文化宣言芻議》一文中表示，由於歐美困境的深層原因乃文化的衝突，是一個發揚中華文化的有利時機，以凸顯中華文化的優異性。這不但可以給予西方國家提出一些有利的參考，更可對於兩岸的和諧與發展做出些許貢獻。



湯紹成指出，近年來歐美民粹主義盛行，對西方國家現存的制度與價值造成極大的危害。相對的，大陸的政情穩定發展，民心思治，領導人權力定於一尊，與西方的亂象形成鮮明的對比。但是兩岸關係卻陷入僵局，目前尚無任何好轉的跡象，確實令人憂心。



湯紹成在文中提到，西方大多數國家都面臨了嚴重的治理危機，尤其極端政黨的抬頭，更是對於西方民主與人權價值的摧殘。從辯證的角度觀之，也正因為西方民主運作模式的效果不彰，無法解決如難民等重大議題，才會有極端政黨的興起，政府治理與難民問題之間相互因果，甚至將更加惡性互動。



在談及貿易衝突時，湯紹成表示，近日的美中貿易衝突，表面上是貿易體系的爭議與摩擦，實質上卻是一場高科技產業的角力競逐，以及衍生的經濟霸權爭鬥，甚至成為地緣政治的板塊碰撞，以及市場與勢力範圍的爭奪。“而最終的結果，將導致東西方為話與價值的競奪，乃這齣貿易戰的核心內涵。”



他認為，目前雙方交手，勝負難分。北京當可在文化與價值認同方面更進一步，提出具體主張，以便因應。在過去這幾百年來，西方國家所制定的價值規範與行為模式以及其科技發展的成就，自然有其可取之處，但重要的是取其精華、去其糟粕，綜合揚棄，化被動遵守為主動創新，操之在我。中華文化是兩岸中國人的共同資產，我們五千年的文化。如今正值西方國家面臨恐攻與難民問題困擾，而大陸的發展勢頭強勁，並正在極力推行儒學與佛教，兩岸正可相向而行，以凸顯中華文明的可貴。



他具體建議說，基於中華文化的開放性與包容性，若敢於創新並走出自己的道路，形成與西方文明衝突的反差，進而提出一些化解之道的有利參考，比如一神論的宗教與道德包容性方面的差異，不但有助於西方國家化解困境，更有助於因應美歐聯手制中的策略。這是太極拳與西洋拳的差別，陰柔並濟、以柔克剛，以致和諧，這也與習近平主席所提建立“人類命用共同體”的理想若合符節。



湯紹成還表示，由於兩岸目前的僵局難解，若兩岸學者可以攜手並進，共同集思廣益，提出相關發揚中華文化的具體作法，比如文化宣言與文化獎項等，兩岸同胞均可共襄盛舉，當可對於兩岸人民的心靈契合做出些許貢獻。

