中評鏡頭：雙城論壇上海代表團抵台受矚目

周波一行人已於19日上午11點20分抵達台北松山機場。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電／“2018台北上海城市論壇”在20日於台北晶華酒店登場，上海市常務副市長周波19日上午11點20分率團抵達台北松山機場，這是2018年縣市長選舉後，首場在台灣舉辦大型兩岸交流活動，深具指標性意義。今天上午大批媒體提早到松山機場守候，超過20架攝影機緊盯入境出口，還有歡迎上海代表團訪台的台北市浦東同鄉會也到機場拉起紅布條表示歡迎。



周波抵達松山機場後，發表簡短談話表示，很高興再次來到台灣，相比18年以前我隨團訪問台灣，差別還是很大，因為那次經由香港，花了很長的時間，這次只花了1個半小時，這就是我們雙城論壇發展到今天產下的成果。他也細數對台灣的印象，包括阿里山、日月潭、士林夜市及台灣民眾的熱情，都讓他留下深刻印象。



周波隨後也走向歡迎他的浦東同鄉會握手致意。



由周波率領的上海代表團人數高達135人，是歷屆人數最多的一次。周波一行人抵台後，接下來的行程為：19日下午5點40分參訪北市內湖科學園區的台達電，晚間7點抵達圓山飯店出席歡迎晚宴。周波20日一早9點將出席雙城論壇開幕式，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。

