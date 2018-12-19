沈智慧：“促轉會”是違法組織　無聊透頂

國民黨籍台中市第五選區“立委”補選候選人沈智慧19日接受台中廣播創辦人文平訪問，暢談參選理念。（照片：沈智慧競選團隊提供） 中評社台中12月19日電（記者 林谷隆）國民黨籍台中市第五選區“立委”補選候選人沈智慧19日表示，“促轉會”已被多數台灣人視為惡名昭彰的“東廠”，特別是“威權統治時期”的定義，從1945年8月15日起算，前一天就是二戰侵略者日本宣布無條件投降的日子，難道民進黨認為“日本殖民統治美好而不威權嗎？”。如果她能順利贏得“立委”補選席次，將立即提案廢止“促轉條例”，從根本上挖掉製造社會亂源的“東廠”。



沈智慧19日上午接受台中廣播訪問，並透過新聞稿表達她對“促轉會”推動一系列去蔣化政策的做法。



沈智慧表示，台灣大多數人認為“促轉會”已經是如假包換的、惡名昭彰的“東廠”。這個違法組織每天不做正事，只想花3或500億更換新台幣的先“總統”蔣中正頭像，或者花大錢拆掉中正紀念堂。又或者勞師動眾，花錢耗力把全台灣“中正路”、“中正國小”、“中正國中”、“中正高中”的校名、畢業證書都改掉。真是無聊透頂。



沈智慧強調，“促轉會”是個少數自認“掌握真理的人”，想要毫不手軟的花人民納稅錢的違法組織。從她過去6屆的“立法委員”經驗來看，2017年12月5日三讀通過，隔天公布實施的“促進轉型正義條例”至少有三個明顯的“違法立法”問題。



沈智慧提到，特別是該法第三條稱“威權統治時期，指自1945年8月15日起至1992年11月6日止之時期”。這些日期是怎麼冒出來令她感到很疑惑。如果說台澎金馬戒嚴時期就是“威權統治時期”，這也有爭議。因為台灣地區戒嚴是自民國38年5月20日起至76年7月14日止。金門、馬祖、東沙及南沙地區則自37年12月10日起戒嚴至81年11月6日止。



沈智慧強調，原來1945年8月14日是發動二次大戰的日本侵略者，宣布無條件投降的日子。她懷疑“民進黨“立委”在立法的時候，集體認定日本軍國主義投降的第二天，就是“中華民國”威權統治時期的第一天”，這是什麼道理？難道民進黨的“立委”認為“日本殖民統治美好而不威權嗎”？民進黨“立法委員”為何這麼挺日本侵略者、殖民者？



沈智慧也說，她有經驗、有方法在“國會”杯葛傲慢的民進黨。雖然我們黨團在“立法院”人數居劣勢，但是我保證不畏強權，用魄力杯葛，絕對不會讓民進黨好過，至少在“立法院”問政史上，我會讓民進黨多留一些醜態記錄。