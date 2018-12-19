巴菲特如何投資成為億萬富翁？就靠這五招

根據富比世雜誌，股神巴菲特目前的價高達825億美元，是全球第三大首富，僅次於亞馬遜執行長貝佐斯和好友兼微軟創辦人蓋茲。美聯社



股神巴菲特在11歲買了人生第一支股票，往後即使經歷過近一甲子的美國政黨輪替也照買不誤，他在這段期間內可說是非常擅於買股票。



根據富比世（Forbes）雜誌，88歲的巴菲特目前的身價高達825億美元，是全球目前第三大首富，僅次於亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯和好友兼微軟（Microsoft）創辦人蓋茲。但巴菲特是如何靠投資股票成為億萬富翁的呢？全靠以下這五招投資的智慧。



巴菲特接受CNBC訪問時表示，首先，投資是一場長期的遊戲，“現在若有人認為他們可以自由進出市場、買進賣出，那他們該去的地方是拉斯維加斯賭場。我的意思是，這樣買股票是行不通的。買股票前應先確定有哪些美國企業的表現穩健，其實還不少。如果你持有這些企業的股票，尤其是長期持有，基本上你不會吃虧。”



巴菲特說：“我知道股市過一段時間後會變怎樣，就是上漲。但如果問我某年某月某日會發生什麼事，我從來都認為那不重要。我反而認為10年、20年甚至30年後，股市行情會比現在高很多。”



巴菲特認為買股票跟持有實質的資產很類似，“買股票就好像持有一座農場或一棟公寓，你不會每周或每天都去查價格”，買股票也是如此。



第二，學習投資不同的公司。為了保護你的錢，要在不同時期買進不同公司的股票，“買股票最好是按時持續買進。為了盡可能分散風險，必須分時段買進不同公司的股票，你這個月買，下個月也買，明年再買，後年繼續買，分散買進的時間”。



第三，通常股票的報酬優於債券，“如果你要存錢，或許可以買債券、一座農場、一棟公寓，也可以買美國企業的股票。如果你買美國10年期公債，等於是用高於債券收益40倍的價錢買了這個收益不會成長的債券。你可能會比較債券跟優良企業的股票孰優孰劣，但我認為這兩者無從比較”。



但正如巴菲特先前說過的，市場上任何事都有可能發生，若債券殖利率高於股票的報酬，那請你別買債券的建議就不成立，“但我認為，若10年期公債殖利率都維持在2.3%，且這10年來都未曾變動，那你應該會很後悔現在沒有買股票。”



巴菲特說：“我很確定一件事，那就是即使經過一段時間，股票的報酬還是會完勝債券。股票長期以來都比債券更具吸引力。”



第四，你無法掌握進場的最佳時機，“如果你發現了一筆值得長期持有的投資，而遲遲不進場的原因是為了等到最佳時機才進場，你就犯了很糟糕的錯誤”。



最後，不能帶著情緒買股票，巴菲特表示，“有些人壓根不適合碰股票，因為他們在股價波動時心情會太過煩躁，如果股價一跌你就做蠢事，那你根本不該碰股票。”



巴菲特舉例作為對照，“如果你用2萬美元美了一棟房子，隔天有人要用1.5萬美元跟你買，你才不會賣，因為低於你買進的價錢。有些人不管在情緒或心理上都不適合碰股票，但如果他們對自己買的股票或其他產品有多做功課，那我認為他們可以超越這個限制。”（來源：經濟日報）