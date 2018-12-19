人民幣對美元匯率中間價下調15個基點

中評社香港12月19日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，19日人民幣對美元匯率中間價報6.8869，較前一交易日下調15個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年12月19日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8869元，1歐元對人民幣7.8347元，100日元對人民幣6.1251元，1港元對人民幣0.88054元，1英鎊對人民幣8.7162元，1澳大利亞元對人民幣4.9514元，1新西蘭元對人民幣4.7199元，1新加坡元對人民幣5.0282元，1瑞士法郎對人民幣6.9417元，1加拿大元對人民幣5.1187元，人民幣1元對0.60623馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.7878俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0827南非蘭特，人民幣1元對163.60韓元，人民幣1元對0.53333阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54465沙特裡亞爾，人民幣1元對41.1118匈牙利福林，人民幣1元對0.54660波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9531丹麥克朗，人民幣1元對1.3150瑞典克朗，人民幣1元對1.2668挪威克朗，人民幣1元對0.77541土耳其裡拉，人民幣1元對2.9115墨西哥比索，人民幣1元對4.7500泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8854。