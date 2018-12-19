奇跡！舒馬赫昏迷五年後蘇醒

舒馬赫已經昏迷了5年，在他即將迎來50歲生日時，好消息傳來了。



18日據英國《每日鏡報》、FOX體育報道，舒馬赫目前已經不再臥床不起，也無需通過插管來維持生命體征。



不過目前這一消息還未得到舒馬赫家屬和經濟、醫療團隊的證實。



在今年5月，西班牙媒體《diariogol》曾報道，阿隆索在看望了舒馬赫後表示，車王的健康狀況依舊毫無好轉，他依然只能靠呼吸機存活，體重降到不足45公斤，身高從1米74下降到1米60。



而此前據德國媒體報道，車王的生命是靠著昂貴的醫療科技維持。舒馬赫的妻子為了能讓丈夫蘇醒，雇傭了一組由15人組成的醫療團隊，全天24小時的進行看護。



據《diariogol》表示，聘請這個醫療團隊每周的費用就高達10萬歐元。



為此，舒馬赫的妻子科琳娜賣掉了一套別墅和私人飛機。而據英國媒體統計，科琳娜已經花掉了大約2000萬歐元。



不過據英國《泰晤士報》統計，舒馬赫的職業生涯總收入達到7億歐元，並有多項投資，車王一家應該暫時沒有經濟困擾。



舒馬赫治療始末：



2013年12月29日，舒馬赫在法國阿爾卑斯山區滑雪時發生事故，頭部撞到岩石嚴重，隨後被緊急送往當地醫院。



2013年12月30日，舒馬赫出現腦出血症狀，醫生連夜對他頭部開顱降壓手術。格蘭諾布爾醫院隨即發布聲明，表示車王當時的傷勢非常嚴重，人已經陷入昏迷。



2013年12月31日，舒馬赫手術之後陷入人工昏迷，醫生稱“未來48個小時將是決定性的”。兩天之後，格蘭諾布爾醫院宣布舒馬赫暫時脫離了危險，但是何時蘇醒未知。



2014年1月30日，醫生開始對舒馬赫展開喚醒程序，但是舒馬赫暫時沒有反應。經紀人稱這個過程可能需要很長一段時間。



2014年2月初，媒體驚曝舒馬赫感染了肺炎，車王再次被推到了死亡邊緣。2月7日，有假新聞稱舒馬赫已經去世，車迷一片悲慟，好在舒馬赫最終憑借頑強的毅力度過了這次危機。



2014年3月8日，德國媒體稱，歐洲幾位著名的腦部專家與舒馬赫妻子和弟弟進行了交流，表示舒馬赫恢復的可能性不大，很可能後半生都處於植物人狀態。對此舒馬赫的家人暫時沒有表態。



2014年4月4日，舒馬赫的經紀人薩賓發布聲明稱，舒馬赫“出現了偶爾有意識和蘇醒跡象，正在朝好的方向發展。”而馬薩等人在探望舒馬赫之後也表示，舒馬赫的眼珠已經偶爾能動，對於外部環境也能有所感覺。



2014年5月，舒馬赫的家人和經紀人陷入長時間的沉寂，外界的擔心與日俱增。包括昔日恩師布裡亞托利和前F1首席醫療室等人都擔心舒馬赫可能再也無法蘇醒過來。



2014年6月13日，舒馬赫經紀人薩賓稱：德國車王已經正式脫離了生命危險，目前已經離開了重症監護室，不過關於他何時能夠蘇醒康復依然是一個未知數。



2014年至今，舒馬赫一直在家人嚴密照料下。此前曾有消息傳出，舒馬赫可能被轉移到美國得克薩斯州進行治療。（來源：澎湃新聞）