中評現場：智庫論壇召開　大咖論台灣前途

會議現場（中評社 王若舟攝） 中評社北京12月20日電（實習記者 王若舟）第五屆兩岸智庫學術論壇19日在貴州省貴陽市召開。海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫，中國國際戰略基金會副理事長關友飛，中國社會科學院台灣研究所所長、研究員楊明傑，台灣二十一世紀基金會副董事長高思博，廈門大學台灣研究院院長李鵬，貴陽市人民政府副市長陳小剛等出席開幕式並致辭。



本屆論壇以“新時代的兩岸關係與台灣前途”為主題，由中國社科院台灣研究所、全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院、台灣二十一世紀基金會、中國文化大學社會科學院和貴陽市人民政府共同主辦，共有來自兩岸高校、智庫的四十餘位專家與會。



孫亞夫在致辭中指出，站在新時代的歷史方位討論兩岸關係和台灣前途，務必要清醒認識到中華民族大發展，將對世界產生重大而深刻的影響，也必將對台灣、對兩岸關係產生重大而深刻的影響。2016年以來，民進黨及其當局堅持“台獨”分裂立場，拒不承認“九二共識”，嚴重衝擊了兩岸關係和平發展局面。但大陸方面的積極努力產生了重要效果，堅定維護了國家主權和領土完整。



對於未來的兩岸關係，孫亞夫提出了三點展望。第一，要把大陸不斷發展的力量轉化為發展兩岸關係和推進祖國統一進程的資源，扎實推動各項對台工作向前拓展。第二，要牢牢堅持中華民族根本利益和國家核心利益，從各方面制止“台獨”圖謀得逞，推進祖國和平統一進程。第三，要在交流合作中擴大共同的經濟利益，增強彼此的文化紐帶，深化相互的一家親情，不斷拉近兩岸人民心理距離。



楊明傑在致辭中首先向兩岸智庫、學者表示感謝與鼓勵。他強調，在大陸改革開放四十周年和《告台灣同胞書》發表四十周年之際，回顧兩岸關係，雖經歷了風雨，也見到過彩虹。兩岸總體形勢的向前推進，和兩岸同胞的共同努力是密不可分的，尤其是和廣大專家學者的共同努力是密不可分的。無論是在“兩岸一家親”的時代背景下，還是在兩岸命運共同體的構建進程中，都對兩岸的智庫與學者提出了新的考驗。



楊明傑指出，做好新時代的兩岸智庫、智囊，一是要秉承“知行合一”的原則，既要站在象牙塔內，也要走到實際領域，要將科學的手段與方法與發展中的兩岸、國際實際情況緊密結合。二是要構建系統思維、建立整體思路。要從民族復興的高度探討國家利益，從具體實踐的角度思考社會發展，從時代進步的浪潮中研究創新思路。三是要有憂患意識和謹慎態度。既要有防範風險的先手，也要有應對和化解風險的高招；既要打好防範和抵禦風險的有準備之戰也要打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰。

