大華網路報：蔡政府應該如何支持兩岸城市交流

中評社香港12月19日電／大華網路報今天“點評”專欄說，台北與上海的年度性雙城論壇正在緊鑼密鼓地籌備中，預訂本月裡在台北舉行。日前蔡政府難得同意上海台辦主任李文輝來台和台北市政府磋商。這既表現了蔡政府在九合一選舉大敗後對兩岸城市交流的正面態度，也向柯文哲市長表達了重新開啟“綠白合作”的意向，甚至後者的用意還高於前者。



畢竟歷來蔡政府動輒指責大陸透過兩岸往來進行對台統戰，故也曾經拒絕李文輝入境。但是九合一選後，國民黨贏得二都十三縣市，民進黨僅保有二都四縣。而國民黨籍的市長莫不希望透過兩岸城市交流來為自己的縣市謀利益，柯文哲也重視雙城論壇，如此就形成三都十三縣市都對兩岸城市交流有積極意願，蔡政府自知強擋只會更加失去民心。而蔡英文本人又唯恐柯文哲投入大選，這會使她本人投入大選的選情雪上加霜，所以不得不對雙城論壇順應柯意，以便尋求雙方如何對大選達成妥協。



至於國民黨籍的二都首長與縣市長，在高雄市長當選人韓國瑜率先倡議以九二共識來推動兩岸城市交流下，其他紛紛響應，形成蔡英文上任以來前所未見的地方行政首長發動兩岸城市交流的高潮。甚至澎湖縣長當選人賴峰偉已於上週拔得頭籌，前往北京爭取國台辦主任劉結一支持開放更多陸客赴澎湖旅遊，以及增加澎湖和大陸沿海的通航。預料未來還會有其他地方行政首長跟進，包括可能多位首長組團前往進行廣泛協商，



蔡英文和陸委會主委陳明通於選後都說，樂見兩岸城市交流，但不應有政治前提。這是針對藍營主張九二共識而來的，也都沒有準備卸任的行政院長賴清德放得開。賴較早針對藍營當選人主張以九二共識推動兩岸城市交流，表示尊重地方首長職權。事實上，兩岸城市交流事關雙方行政系統的關係，不可能沒有政治前提，否則根本辦不到。