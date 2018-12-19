馬英九：民粹到不講道理　這不行

馬英九。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）馬英九19日到東吳大學演講，被陸生問到前“行政院長”江宜樺昨天到台灣大學演講遭學生包圍抗議事件表示，民主社會不能變亂民政治，民粹到不講道理這不行，他也是搞學運起家，要談就來談，他一點也不怕，但要理性溝通。該陸生追問，有人認為太陽花是小文革？馬回說“不不不，文革太厲害我們追趕不及！”



江宜樺昨晚受邀赴台大社科院演講，不料卻因擔任院長期間，爆發太陽花學運驅逐企圖佔領“行政院”的學生等爭議，引發擁護學運的學生昨晚衝進會場抗議，一度爆發衝突，在學生包圍下，江狼狽步出會場，提前結束演講。



馬英九今天早上前往東吳大學進行嚴家淦法學講座演講，題目是“法律與能源政策”，吸引近百位學生前往聽講。馬演講完畢後有陸生提問江宜樺遭抗議一事。



馬英九說，當年那些年輕人是想佔領“行政院”，讓你不能上班，這絕對不行，所以從各處調兵遣將來阻止，而江宜樺是自由主義者，是優秀的學者，但搞得他回不去台大教書，昨天那狀況對江來講是非常不公平的待遇，這必須譴責。



馬英九提到，當年太陽花學運有外媒說是威權體制，因為江宜樺去和學生對談時，他們說要先退回服貿才能談，江說那很抱歉他不能談下去，學生當時嗆說“叫馬英九出來”，但他當時講了七次請學生來府裡面對談，且全程公開，但學生不敢來。



馬英九強調，他也是搞學運起家，要談就談他一點也不怕，以前台北市長時，他要去市議會答詢，常常遇到抗議團體半途攔截，他會要大家不要七嘴八舌，推派一個人講清楚，然後他會講他的看法，所以就是這樣，進行溝通想辦法解決，民主不能變亂民政治，民粹到不講道理不行。