美渲染俄“干預選舉”　稱俄“鍵盤俠”給選民“洗腦”

中評社北京12月19日電／ 外媒稱，美方17日公布的兩份新報告顯示，一個俄羅斯組織用來影響2016年美國大選的社交媒體策略比之前認為的更廣泛，也更有針對性。



據德新社12月18日報道，美國參議院情報委員會發布的這兩份報告依據的是對俄羅斯互聯網研究所使用的策略的獨立分析。情報委員會主席稱，報告表明這個總部設在聖彼得堡、支持特朗普的機構積極謀求分裂美國人，削弱他們對民主制度的信任。



兩份報告提供了互聯網研究所如何利用社交媒體的新細節，尤其是如何利用有右翼傾向的組織和黑人選民。因互聯網研究所被指涉嫌干涉美國大選，今年2月美方對其提出刑事指控。



報道稱，兩份報告的部分依據是臉書、“推特”和谷歌公司提供的數據。這些數據包括社交媒體公司聲稱由互聯網研究所發布的文字、圖片、視頻及其他內容，其中大部分是公眾以前不知道的。



根據社交媒體研究公司新知識公司的報告，這場影響選舉運動的規模是“巨大的”。新知識公司在報告摘要中稱，互聯網研究所在臉書上發布的帖子覆蓋了1.26億用戶，它還發布了1040萬條“推文”，上傳了1000多條視頻到YouTube網站，而且其在Instagram上覆蓋的用戶超過2000萬。