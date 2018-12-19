外交部：沒有可以對中國人民頤指氣使教師爺

中評社北京12月19日電／2018年12月18日，在外交部例行記者會上，有記者問：“據報道，美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅稱，美中貿易談判的目的不僅是讓中國購買更多美國產品，更重要的是中國需要進行結構改革。你對此有何回應？”



外交部發言人華春瑩表示：“關於中美經貿磋商問題，具體情況請向商務部門詢問。我能夠說的是，目前，中美經貿團隊正按照兩國元首會晤重要共識精神，就磋商保持著密切溝通。我們希望雙方經貿團隊能夠認真落實兩國元首會晤達成的共識，以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，朝著取消所有加征關稅的方向加緊磋商，尋求互利雙贏的結果。”



華春瑩強調：“至於納瓦羅先生說中國需要進行結構改革，我想建議納瓦羅先生以及抱有他這樣想法的有關官員或人士，認真地研讀習近平總書記今天上午在慶祝改革開放40周年大會上發表的重要講話。中華文明是人類歷史上唯一一個綿延5000多年至今未曾中斷的燦爛文明。在中國這樣一個有著5000多年文明史、13億多人口的大國推進改革發展，沒有可以奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺。改什麼、怎麼改必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度，該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。”



（來源：參考消息網）

