美不再尋求推翻巴沙爾政府

中評社北京12月19日電／ 外媒稱，美國12月17日表示不再尋求推翻敘利亞總統巴沙爾·阿薩德，但再次警告稱，除非敘利亞政權是“完全不同的”，否則它不會為其重建提供資金。



據法新社12月17日報道，美國敘利亞問題特別代表詹姆斯·傑弗裡說，巴沙爾需要妥協，因為他尚未贏得這場殘酷的內戰，敘利亞仍有約10萬反對派武裝分子。



報道稱，傑弗裡在華盛頓智庫大西洋理事會的會議上說：“我們希望看到一個完全不同的政權，這不是政權更迭——我們不是要推翻巴沙爾。”



傑弗裡估計，敘利亞重建需要3000億至4000億美元。他警告說，西方國家和國際金融機構不會在敘利亞政權不改變路線的情況下承諾提供資金。



他說：“一些西方國家表現出不為這場災難埋單的強烈意願，除非我們認為敘利亞政府準備妥協，並因此在未來幾年不製造新的恐怖。”



傑弗裡還呼籲趕走伊朗軍隊，目前伊朗軍隊在敘利亞的存在遭到了以色列的強烈反對，但他表示美國接受德黑蘭在敘利亞保持一定的外交角色。



報道指出，美國前總統奧巴馬主政時要求巴沙爾下台，特朗普政府則已委婉承認巴沙爾極有可能繼續掌權。



早在9月16日，美國《國家利益》雙月刊網站就曾發文稱，關於特朗普白宮內部運作情況的暢銷書透露，特朗普曾有暗殺巴沙爾的想法，還曾打電話給美國國防部長馬蒂斯，建議華盛頓以老式的辦法處理這個問題。他對著電話尖叫著說：“讓我們幹掉他！讓我們發動攻擊。”但馬蒂斯禮貌地拒絕了這一要求。



（來源：參考消息網）