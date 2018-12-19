中國新建摩天大樓數量連續四年蟬聯榜首

中評社北京12月19日電／俄媒稱，中國仍是修建摩天大樓的世界紀錄保持者。



據俄羅斯《生意人報》網站12月16日報道，高層建築與城市居住區委員會公布了2018年度報告。2018年全球新建超過200米高的建築共143棟，較創紀錄的2017年少4棟。但在“超高建築”（高度超過300米）方面，2018年以絕對優勢創下新紀錄——建成18棟。一半以上的高樓都建在中國。報告中未提及俄羅斯。



報道稱，目前全球超過200米高的建築總計1478棟。這一數據是2010年的1.41倍。2018年建成的這些建築的總高度為35246米，該數據較2017年的35849米略有下降。



今年新建的最高建築是高達528米的北京中信大廈（中國尊）。中國已經連續四年領跑新建大樓高度排行榜。



2018年新建大樓平均高度為247米，高於2017年（244米）。



目前全球超高建築數量已達144棟，與5年前相比數量增加了90%。



高層建築與城市居住區委員會主任安東尼·伍德指出：“根據全球城市化速度來看，平均每周不得不修建100萬人口新城市的等量物。所以，保持這樣的高樓修建速度並不意外。”



亞洲地區已不是第一年領跑新建高樓排行榜。2018年亞洲新建高樓109棟，占全球總數的76%。在該地區以及全世界的領跑者仍然是中國：今年中國新建摩天大樓88棟，占全球總數的62%。對中國而言，2018年他們在修建高樓上打破了紀錄。之前的紀錄創造於2016年（新建86棟）。