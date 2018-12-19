全球收水　增經濟衰退風險

中評社北京12月19日電／全球經濟今年經歷十一年來最強勁增長後，年底已有失速跡象，分析師普遍預期，全球經濟放緩最早將於明年底出現，而明年將有大部分關於經濟衰退和失速等信息出現。



全球經濟放緩正慢慢波及美國經濟，影響最大的是全球貿易活動正因為貿易衝突而減少，惟問題將不僅限於美國與中國方面，其他地區亦同樣受拖累。



另外，全球央行正在收緊貨幣政策，歐洲央行將於明年作出十年來首次利率正常化的舉動，全球流動性減少的問題並非所有人會注意到。



財赤高債務重勢成隱患



若全球流動性大幅收縮，情況將難以想像，影響亦絕非所言般輕微。事實上，今年全球金融市場大幅波動，原因與對上兩年全球只有聯儲局加息時有所不同，現時全球金融流動性均在收緊。這是除了貿易衝突外，最應該注意的地方。



此外，全球財政赤字和債務高企，亦是令人擔憂的另一大原因，所以明年將較多有關經濟衰退，以及經濟如何失速的預警出現。



新興市場尤其是土耳其，令全球衰退擴散的機會最大，而且在經合組織中唯一一個增長速度較快的只有愛爾蘭，但不幸的是，該國大部分增長是依靠借貸活動，尤其是美元和歐元債務所催穀的。



明年全球經濟最令人擔憂的相信將會是中國及其危機擴散的情況，麥肯錫統計指出，全球債務在2007年至2017年間大幅增加了72萬億美元，其中有三分之一的增長是來自中國，而中國額外的債務中，大部分是來自地方政府與企業；另有三分一的企業債務則與建築和不動產有關。



（來源：大公報）