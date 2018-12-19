疑似圓明園龍首現身拍賣會

中評社北京12月19日電／12月17日23時許，中國圓明園學會學術專業委員會委員劉陽在朋友圈更新了一則消息“圓明園龍首剛被拿下”，引發眾多關注。據其介紹，法國時間17日下午，疑似圓明園十二生肖獸首之一的龍首出現在法國巴黎一場小型拍賣會上，並最終以2400萬元人民幣的價格被一華人買家購得。消息一經發布，許多文物愛好者對龍首身份的真實性提出疑問。對此劉陽介紹說，其之所以認為此次拍賣的龍首是真品，主要是因為其大小、材質均與已經現身的幾座獸首一致，且前任收藏者身份十分具備說服力。“相比其他幾座已知的獸首，龍首的傳承脈絡是最清晰的，自19世紀起就一直被法國德薩馬雷家族收藏，康特·德薩馬雷本人曾在19世紀晚期擔任法國駐華參贊，收藏了許多圓明園相關文物。”



事件



疑似龍首現身拍賣會



最近兩天，龍首現身的消息吸引了不少人的關注。最早發布該消息的，正是中國圓明園學會學術專業委員會委員、北京史地民俗學會理事劉陽。17日23時許，他在社交網站發布消息稱：“恭喜！恭喜！待拿回後，我一定親往仔細品味”。配圖為一座龍頭造型的銅制雕像。不久，劉陽又更新了一則動態：“圓明園龍首剛被拿下，粉絲瞬間漲了幾千人。”



此後，疑似圓明園十二生肖獸首之一的龍首現身法國拍賣會的消息被大量轉發。北京青年報記者查詢發現，負責此次拍賣的是法國巴黎一家小型拍賣公司TESSIER＆SARROU。當地時間17日下午2時許，疑似龍首出現在該公司舉辦的亞洲古董藝術品拍賣會上。據公司官方網站介紹，該作品系“一件銅質龍首塑像，其脖頸布滿做工精美的鱗片，嘴巴張開，露出它的獠牙。龍首眼睛張開，額頭上竪著龍的兩只角和耳朵，沿著脖子後面還立著一排背鰭。木制底座上，雕刻有水波紋。”照片顯示，該雕塑整體保存完好，表面光滑，龍嘴內部略有破損，龍角向上竪起，左右臉似乎不太對稱。



據劉陽介紹，目前該龍首已經被一名華人買家拍下，算上傭金等費用，總計花費2400萬元人民幣。“整個拍賣流程很快，一開始法國最大拍賣行就開出了100萬歐元的價格，此後又有人叫價150萬歐元，此後每次叫價上漲幅度也都很大，到最終落槌可能都不到20分鐘。”