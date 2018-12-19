日本敲定新版防衛大綱

中評社北京12月19日電／為防備所謂的“中朝威脅”、斥巨資購買武器裝備示好美國，日本政府12月18日在內閣會議上敲定新版《防衛計劃大綱》（以下簡稱“防衛大綱”）和與之配套的下一期《中期防衛力整備計劃》（以下簡稱“中期防衛計劃”）。內容包含實現自衛隊“跨域”防衛體制構建、現有艦艇航母化、大量採購新裝備等內容。



防衛大綱是指導日本中長期安保政策的基本綱領，通常10年左右修改一次。這是安倍政府自2013年以來，再度對防衛大綱進行修訂。



新版防衛大綱稱，日本周邊安保環境的“嚴峻性和不確定性急速增加”。日本自衛隊要進一步強化太空、信息等新領域的防衛能力，構建“跨域”作戰體制。



新版中期防衛計劃提出，未來5年內，日本將引進陸基“宙斯盾”反導系統、無人潛水機等一系列裝備，還將改造“出雲”級直升機驅逐艦，使其航母化、可搭載戰鬥機等。為配合現有艦艇航母化設想，將引進可實現短距離起降的F－35B型隱形戰鬥機作為艦載機。日本未來5年防衛預算總額約27.47萬億日元（約合1.68萬億元人民幣）。日媒稱，這一數字創造了日本5年間防衛預算額的新高。



日本憲法規定不允許擁有“攻擊型航母”，因此，改裝後的“出雲”號將避免稱為航母，表述為“作為多功能護衛艦，執行應對大型災害等多樣化任務”。



另外，日本中期防衛計劃以謀求加強對釣魚島（日本稱尖閣諸島）等島嶼防衛為由，提出要推進在海上自主航行並搜集情報的大型潛水器等無人化。



防衛大綱一敲定，即招來日本輿論的諸多質疑。有評論指出，“目前，美朝啟動面向無核化的談判，日中朝著關係改善的方向發展。在此種形勢下，為何需要投入巨資升級防衛裝備？”“事實上的護衛艦艇航母化，悖離了憲法第九條‘專守防衛’方針，也與日本往屆政府‘不擁有可破壞他國的攻擊型航母’的這一立場相左，令人擔憂。”



日本共同社分析認為，改裝“出雲”號這一構想的提出背景，是中國頻繁通過沖繩本島和宮古島之間海域進出太平洋。日本在太平洋地區航空基地較少，日本政府要迅速展開防衛力，就需要具備航母功能的艦船，可搭載戰鬥機、並在遠洋使用。



日本TBS電視台評論稱，“防衛費的增加額度幾乎趕上了社會保障費的增加額度，孰輕孰重，希望政府認真地向國民進行說明。”



共同社預計，新大綱在明年的例行國會上必將引起很大的爭論，也會遭到中國等周邊國家的反對。



12月18日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示：“日方文件涉華內容依然老調重彈，對中方的正常國防建設和軍事活動說三道四，進行不實指責，煽動所謂中國威脅，其中不乏冷戰思維。日方這種做法不利於中日關係改善發展，也不利於地區和平穩定大局。中方對此表示強烈不滿和反對，已向日方提出嚴正交涉。由於歷史原因，日本在軍事安全領域的動向一直受到亞洲鄰國和國際社會高度關注。我們敦促日方堅持‘專守防衛’的政策承諾，堅持走和平發展道路，在軍事安全領域慎重行事。”



（來源：中國青年報）