游盈隆：民進黨不斷出包　快要進加護病房了

游盈隆在臉書發文表示，選後民進黨與政府不但沒有做出大破大立、贏回民心的事，反而不斷出包，再這樣搞下去，很快就會進入加護病房，說不定一命嗚呼了。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北12月19日電／登記參選民進黨黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆19日在臉書發文表示，自從1124敗選以來，民進黨及蔡政府做出了什麼“大破大立”且讓黨員和人民喝采的事？一件也沒有。事實上，選後黨與政府不但沒有做出什麼大破大立、贏回民心的事，反而不斷出包，造成雪上加霜，病情加劇，再這樣搞下去，很快就會進入加護病房，說不定一命嗚呼了。



對另一位候選人“行政院秘書長”卓榮泰，游盈隆說，蔡英文對卓榮泰有提攜之情、再造之恩。當蔡英文有難，卓仔身為幕僚下屬，當然要湧泉以報，赴湯蹈火，在所不辭。蔡英文在位的一天，卓榮泰要如何能夠違逆她的權力意志，去大破大立呢？尤其當大破大立意味著要改變蔡英文的用人、政策、決策風格、甚至核心價值時，用膝蓋想就知道，那是不可能的事。兒子鬥老子、學生鬥老師、員工鬥老闆、幕僚鬥長官，這是中國文革時期才看得到的慘狀，怎麼可能在二十一世紀的台灣上演？這就叫做“結構性的限制”。



游盈隆臉書全文如下：



民進黨黨主席候選人游盈隆有話要說（四）



幕僚革主子的命？除非文革再現



“大破大立”是民進黨2018地方選舉慘敗，黨內湧現的呼聲。但從1124敗選以來，民進黨及政府做出了什麼“大破大立”且讓黨員和人民喝采的事？一件也沒有。事實上，選後黨與政府不但沒有做出什麼大破大立、贏回民心的事，反而不斷出包，造成雪上加霜，病情加劇，再這樣搞下去，很快就會進入加護病房，說不定一命嗚呼了。



有太多事例可舉，姑且以所謂“中生代”力拱卓榮泰參選黨主席這件事說起。榮泰兄我認識大約25年，為人謙遜敦厚，廣結善緣，本質上是個好人。他民代出身，對民意動向的嗅覺也靈敏。據我所知，他一兩年前被蔡英文兼黨主席欽點為中央黨部副秘書長，不久以後，又被拔擢再度出任“行政院秘書長”迄今。以這樣的背景來看，蔡英文對卓榮泰有提攜之情、再造之恩。當蔡英文有難，卓仔身為幕僚下屬，當然要湧泉以報，赴湯蹈火，在所不辭。