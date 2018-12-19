明星不讀書，文藝人設立不住

中評社北京12月19日電／許鞍華導演要把張愛玲的小說《第一爐香》拍成電影，沒想到上周末女主角馬思純在微博發布的“論卑微”讀後感，卻引發了爭議。先是知名博主“錦衣夜行燕公子”評論“兩人看的不是同一本書，馬思純是把哈姆雷特看成了哈利波特”，而聽此言論後，馬思純也立即以“不必諷刺”回擊。隨後，一位張愛玲的鐵粉“張迷客廳”加入戰團，指出馬思純以前在微博上發的張愛玲語錄不過是以訛傳訛的“偽語錄”。



為這件事兒吵了一天，馬思純和她的粉絲估計還覺得挺委屈：至少人家演戲之前好好看書了呀，發表一下感慨又有什麼不行的？明星讀不讀書，愛不愛讀書，當然是私人的事情，可問題的關鍵是，馬思純對《第一爐香》的理解確實出現了偏差，對於要詮釋這個角色來說，並不是負責的態度。“張迷客廳”的評價可謂一針見血：“少看假語錄，多讀原著。直接宣布接新角色的好消息，少寫讀後感。”



感慨無錯，讀書更無錯，只是馬思純撞到了一個槍口上：大眾已經對“文藝腔”明星不勝其煩。假文藝、真幼稚，肚子裡沒多少墨水還表達欲過剩，被冠以這樣印象的公眾人物，出一個被嘲一個。這幾年，樹立“文藝人設”在演藝圈一時風行，但成也人設，敗也人設，怕就怕想顯擺還顯擺折了的。早在馬思純此次“文藝人設”崩塌之前，靳東就已經上演過大型“翻車現場”。總以“愛讀書”形象示人的靳東在接受採訪時說，自己為了演好醫生的角色每天都會看七八頁醫學專業的書和“諾貝爾數學獎”得主的文章。但可笑的是，世上壓根不存在“諾貝爾數學獎”。



中國的演藝圈，恐怕是知識水平和收入最不成正比的地方。別說如今的流量小生、小花們接受採訪需要按照經紀人的安排念稿子，連發個聲明都會出現基礎性的語法錯誤。哪怕是像陳道明這樣公認的表演藝術家，在其主演的經典電視劇《康熙王朝》中也出現了不少念錯別字的情況。電影《羅曼蒂克消亡史》裡，趙先生對小六的一句台詞，尖刻又不失真實，恰是當下演藝圈生態的寫照，“你平時這麼俗氣，到了鏡頭前面，就是這麼精致，這麼有氣質，不可思議啊。”



詬病中國演藝圈明星們沒文化，也不是一天兩天，大眾也並不真的指望情況有什麼改變，拿英美明星大腕動輒出身哈佛、牛津名校來對標，還真是欺負人。內在的邏輯是，人家往往是學而優則演，以成為好演員為初衷；咱們這邊則是用“文藝人設”裝點門面，心裡想著如何早日成名，維持人氣流量。哪天我們的影視從業者能有良好的文化素養了，對觀眾來說才是一種福氣。當然文化素養差一點兒也可以，但請做好自己的本職工作，專注作品，在管不住自己表達欲的時候，把社交賬號交給經紀人打理。



（來源：北京日報）



