美電信運營商將在12城市試點5G服務

中評社香港12月19日電／美國電話電報公司（AT&T）18日稱，將於本週五（21日）在美國12個城市試點5G（第五代移動通信技術）移動網絡，這使AT&T成為美國首個提供5G服務的電信運營商。



據新華社報道，AT&T18日發佈公報說，首批試點5G服務的城市分佈在美國中南部，包括休斯敦、達拉斯、亞特蘭大和新奧爾良等。該公司基於5G標準的移動網絡當天已在這些城市啟動，目前僅覆蓋人口密集的城區。



公報說，新推出的5G服務基於一款名為“夜鷹”的5G移動熱點設備，通過毫米波段傳輸。21日，公司將在上述12個城市發售“夜鷹”5G移動熱點設備，屆時手機等移動設備用戶可借由“夜鷹”接入5G網絡，感受更快速的上網體驗。



按該公司的計劃，明年上半年拉斯維加斯、舊金山、洛杉磯等另外7個美國城市也會被納入5G服務覆蓋範圍。



“這是移動5G時代的第一次嘗試，”AT&T首席技術官安德烈·弗茨奇說，“目前尚處於5G‘旅程’早期階段，我們已準備好在未來幾個月快速學習並不斷迭代。”



AT&T說，5G服務啟動之初是“小規模”及“有局限”的，該公司將挑選特定企業和個人用戶在啟動後90天內免費不限流量體驗這項服務。之後，希望接入5G網絡的用戶需要以預付499美元的價格購買“夜鷹”5G移動熱點設備，並每月花費70美元獲得15GB數據流量。



目前，世界主要電信運營商對5G的部署競爭進入關鍵階段。“第三代合作夥伴計劃”（3GPP）近日宣佈，原計劃今年底完成的5G後續標準制定工作推遲3個月，完整的5G標準最早明年3月出台。