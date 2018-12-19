“五眼聯盟”要拉德國和日本入群？

中評社北京12月19日電／外媒稱，所謂中國的“對外干涉”正在引發“五眼聯盟”——美國、英國、澳大利亞、加拿大和新西蘭——非正式地擴大，以包含其他國家。



據ZDNET網站12月14日報道，“五眼聯盟”一直與其他國家交換2018年中國“對外干涉”的機密情報，路透社稱此為“針對中國擴大影響力的行動和投資，擴大國際陣線的一種跡象”。



據路透社報道，在關於中國和俄羅斯的情報問題上，澳大利亞、美國、加拿大、英國和新西蘭一直想把德國和日本拉進來。



一位美國官員說：“就如何應對中國‘咄咄逼人’的國際戰略，我們與我們的盟國及志同道合的合作夥伴一直很頻繁地進行磋商，且勢頭日盛。”



他說：“原本一開始是臨時討論，現在正走向就最佳做法和進一步合作的機會進行更詳細的磋商。”



據報道，在此之前，“五眼聯盟”8月在澳大利亞黃金海岸開會時發表了一項聲明。聲明稱，該聯盟將利用“全球夥伴關係”，努力共享關於對外干涉的情報。



路透社報道還稱，“有官員稱，談判一直在‘不被注意’地進行，而且主要是雙邊商談。兩位消息人士說，法國也參與其中了，但算不上經常和全面參與。”“國際協調行動已加速，同時，許多國家採取一波限制中國投資敏感技術企業的措施。”