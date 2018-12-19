讓寒門子弟向上流動更順暢

中評社北京12月19日電／讓教育資源從“高地”流向“窪地”，縮小教育的地區差距，需要政府與社會各界不斷地投入。為求學路上遇到經濟困難的學生掃清障礙，需要有為者盡到擔當。



為了培養大學生，一些農村家庭舉全家之力，甚至不惜砸鍋賣鐵，是否值得？最近幾年，這個原本不應該成為問題的問題，經常被拿到輿論場中討論。



問題的背後是社會心態的變化。隨著高等教育日益普及，大學生身上“天之驕子”的光芒確實不再像原來那麼耀眼。考上大學，並不意味著從此衣食無憂、飛黃騰達。有人通過簡單的比較得出結論：普通大學生畢業，月工資可能也就三五千元，還不如工地上的“搬磚”工人，因此農村家庭不如早早讓孩子進入社會工作。



然而，這樣的比較是片面的，由此推出的結論也是狹隘的。儘管，有沒有上過大學已不再是影響收入高低的決定性因素，但教育為年輕人創造更多的可能，卻是過去、現在、將來，始終不變的法則。



在電影《中國合夥人》中，有一個橋段讓人印象至深：留學國外的主人公在餐館打工補貼生活，遭受老板娘的苛刻對待，一位好心的顧客悄悄給他小費，還說，“你還年輕，會走得很遠，而她一輩子只能呆在這裡”。很多人都有年輕時受人白眼、遭受挫折與磨難的經歷，是教育讓他們成就理想，抵達人生事業的遠方。



治貧先重教，發展教育是減貧脫貧的根本之舉。阻斷貧困代際傳遞，必須讓貧困家庭子女接受公平而有質量的教育。當前，我國高等教育呈多層次發展格局。推進教育減貧，不僅要讓貧困子弟上大學，更要為優秀貧困子弟上一流大學創造條件。不管是通過遠程直播教學等技術手段，還是開展師資交流、鼓勵師範生到農村任教，要確保農村孩子在基礎教育階段享有公平的機會，不讓他們在起跑線上落後。