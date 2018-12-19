中日媒體智庫交流會上陸慷笑了

中評社北京12月19日電／2018年12月17日，由中國公共外交協會組織的2018年第二次中日媒體智庫交流會在東京新大穀飯店舉行。數十名中日雙方相關專家，媒體界人士參加了這次交流會。在會議的進程中，雙方回顧了中日關係近來的發展狀況，並就兩國共同關心的各種問題進行了自由坦誠的交流。



新大穀飯店，是1978年鄧小平代表團訪日時的下榻之地，對中日關係而言具有特殊意義。2018年4月，在同樣地點，雙方舉行了2018年度第一次中日媒體智庫交流會，在兩國學界和社會引起了較大反響。這一次的交流會選擇同樣會場，同樣吸引了大量日本學者的參與和矚目，反映出日本社會對中日關係近來變化的重視和關注。



會議開始之前，中國外交部發言人，新聞司司長陸慷和日本外務省報道官大菅岳史聯袂進入會場，引來與會者的一致注目。經常代表各自國家面對媒體，這兩位坐在一起的情景卻極為罕見，當然如此吸睛。



好在兩位做慣了“獨行俠”的同行並沒有相輕之意，在會議中不時輕聲交流兩句，兩人共同面對各個討論話題，分別在會議開始和收尾階段進行主題發言，雖然風格明顯不同，但相處頗為和諧。



陸慷在發言中坦言搞好兩國關係有三件事最為重要 – 誠實面對歷史，客觀面對現實，積極面向未來。



大菅岳史談到自己作為發言人的感受，並表達了對中日近來關係改善的樂觀態度。



由於這種兩國發言人同台的機會很罕見，台下的聽眾們忍不住把兩人的形象進行對比，結果發現了一些有趣的事情。



比如，有人評價兩位的西服雖然接近，卻戴著不同顔色的領帶，大菅的條紋領帶顯示了日本式的循規蹈矩，而陸慷的亮色領帶則讓人感到更加逼人的活力自信。