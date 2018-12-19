台大演講被鬧場　江宜樺：理性對話化解歧見

江宜樺表示，縱使有昨晚的抗議事件，他依然樂於與學生們在各種公開場合，針對當年的太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見。（江宜樺臉書） 中評社台北12月19日電／前“行政院院長”江宜樺昨晚受邀赴台大社科院演講，遭擁護太陽花學運的學生衝進會場抗議。江宜樺19日在臉書發文表示，青年是台灣未來的希望，理性對話也是社會化解歧見的最好方法。縱使有昨晚的揷曲，依然樂於與學生們在各種公開場合，針對當年的太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見。



江宜樺臉書全文如下：



各位好朋友：



感謝大家的關心與打氣，我很好。



昨晚被包圍在學生中間，看到抗議學生拚命衝撞、不理性地阻止別人發言，其他學生則是繼續坐在位置上，希望演講重新開始，當時心情真的很複雜。



我相信大多數台大學生都是正直、善良與理性的，蓄意鬧場的只是少數學生。我很希望我們社會不要因此而抺煞了所有台大學生，以及主辦單位台大政治系學會的努力。



我原本打算在昨晚的演講中，跟同學分享他們關注的兩個議題：生涯規劃與太陽花事件，但是很遺憾未能在台大完成這場演講。



青年是台灣未來的希望，理性對話也是社會化解歧見的最好方法。縱使有昨晚的揷曲，我依然樂於與同學們在各種公開場合，針對當年的太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見。



坐在南下嘉義的高鐵上，看著陽光灑落在連綿不絕的稻田上，一如往昔令人心曠神怡，感動莫名。台灣真好，我們要珍惜。



宜樺

