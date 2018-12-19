新興貨幣表現十年最差　阿根廷披索累挫50%

中評社北京12月19日電／新興市場貨幣今年經歷十年來表現最差的一年，中美貿易爭端持續升溫打擊投資者信心，今年八月份由土耳其和阿根廷貨幣貶值拖累下，新興市場貨幣出現一輪顯著跌浪；印尼盾更跌見1998年亞洲金融危機以來低位，印度盧比亦曾創新低。



土耳其經濟陷入困境，債務水平高，外匯儲備未夠充裕，加上美國威脅制裁和開征關稅，觸發市場信心下滑，投資者大手沽售土耳其裡拉。阿根廷也出現類似危機，該國貨幣披索大幅貶值，阿根廷央行被迫加息至60厘，力阻披索進一步貶值。雖然土耳其、印尼和墨西哥等國家透過加息安撫市場，十一月新興貨幣呈現反彈，惟今年大致均向下；MSCI新興市場貨幣指數今年跌約4%，土耳其裡拉、阿根廷披索分別累跌約30%及50%，俄羅斯盧布、巴西雷亞爾和南非蘭特跌幅介乎13%至15%。法興策略師預測明年一月新興市場將有顯著下跌，認為土耳其、巴西和南非的貨幣小幅反彈屬暫時性，資金回到新興市場的阻力大，必須有重大宏觀刺激因素才可扭轉局面，建議沽售印度盧比和墨西哥披索。高盛分析師認為，新興市場有上升空間，惟以過去歷史經驗，經濟增長未見大幅改善的話，相關貨幣升勢難以持續超過兩個月。



（來源：大公報）