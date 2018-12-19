野村唱好美五科技股　亞馬遜看2050美元

中評社北京12月19日電／野村Instinet向客戶發布2019年看好的五隻美國科技股，稱其為科技、網絡和電訊團體合作撰寫2019年前景報告，該行看好谷歌母公司Alphabet、網購巨企亞馬遜、電訊巨頭AT＆T、晶片製造商博通和雲計算軟件商Salesforce。野村Instinet分析師重申，該行對谷歌母公司Alphabet的“買入”評級，稱相對於增長前景，估值具吸引力。隨著進入2019年，Alphabet是該行美國網絡股的首選，預期核心廣告業務將以偏高的兩位數增長，非核心業務和投資表現將較其他科技平台為理想。該行對Alphabet目標價為1400美元，該股周一曾微跌0.2%，報1048.25美元。



分析師對亞馬遜的評級為“買入”，預計該網購巨企利潤有望上升。亞馬遜正轉型至偏向收取月費方面，而不是產品銷售者，料有助推升利潤，對亞馬遜的目標價為2050美元，以目前水平而言，上升空間潛在有約23%；該股周一曾跌2.4%至1553美元。



AT＆T方面，評級亦是“買入”，預期該公司無線業務將有增長，認為近期AT＆T手機業務的改善可於2019年延續，分析師對其目標價為43美元，周一曾微跌0.4%至30.01美元。



野村Instinet分析師預期，博通近日成功收購CA Technologies，有助推升AT＆T營業額、股息等增長；對博通給予“買入”評級，目標價為300美元，較現行股價上漲29%；周一曾升1.3%至257.97美元。Salesforce方面，野村Instinet分析師重申對其“買入”評級，理由是該公司在雲端軟體市場具有主導地位，目標價是181美元；周一曾跌1.8%至134.53美元。



（來源：大公報）