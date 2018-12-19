卓榮泰：蔡英文連任沒有優先權

民進黨黨主席參選人卓榮泰接受電台主持人周玉蔻專訪。（照片：蔻蔻早餐提供） 中評社台北12月19日電／參選民進黨黨主席補選的“行政院秘書長”卓榮泰19日上午接受廣播節目專訪時表示，蔡英文沒有優先連任權，強調“沒有優先連任的黨章”，此話一出讓主持人連連做出驚訝的表情，主持人繼續問如果有人也參選角逐黨內初選，那麼蔡英文就勢必得接受檢驗。



卓榮泰出馬參選民進黨黨主席，將與台灣民意基金會董事長游盈隆競逐黨魁之位，Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻今日訪問卓榮泰，問到蔡英文有跟卓榮泰聯繫嗎？卓說，從決定參選到現在沒跟蔡通過電話或見面。



談到有關民進黨2020年大選提名問題，卓榮泰表示，包含“總統”、“立委”，都有機制，任何黨員有心要爭取公職，黨是歡迎鼓勵的，這個機制長期運行且沒有什麼問題的，但除了機制外，當然要考慮贏的局面，隨著社會跟對手的變換來變動策略。



周玉蔻追問蔡英文連任有沒有優先權？卓榮泰表示，他認為“立委”連任也沒有優先權，這是黨的機制，但也要跟贏的策略放在一起進行，黨主席沒有任何權利說誰不能選，或誰一定要選，“立委”、議員、黨員都是一樣，就跟黨主席登記參選一樣，他不去登記就是一個人參選，他登記了就是兩人競爭。



至於如何看待民進黨與台北市長柯文哲的關係？卓榮泰表示，柯文哲是台灣台北的“首都市長”，跟“行政院”的關係就是中央及地方政府。民進黨跟柯文哲可以當再進一步交往的朋友，但須在共同中心思想、核心價值之下。柯為了台北市利益、台灣價值，雙方可以合作。



能否接受柯文哲的“兩岸一家親”？卓榮泰認為，柯文哲的用語應該有所調整了，柯後來不太講這個事情。民進黨黨員包括他，都認為不適宜這樣講，因為兩岸一家親後面是“共圓中國夢”，“兩岸可以彼此親來親去，但不是一家親。”



被問到賴清德仍會離開“行政院”？卓榮泰說，賴清德自我要求非常高，認為負起政治責任是最起碼的要求，他的心意，目前沒有任何改變。



周玉蔻提問，關於這個重大決定，事前有跟“行政院長”賴清德說嗎？卓榮泰表示，決定參選是上週四晚上決定，當晚沒有告訴院長，不想打擾他睡眠，等到隔天晨會跟院長報告，院長也跟他說加油。



被問到何時出現要卓榮泰選黨主席聲音，他說，事先有朋友告訴他說，要他選黨主席，那是上週三。但談話的結論，那個朋友說，“不是我選，就是你”。卓說，“那就是你，我們對話到此為止”。周玉蔻追問，那個朋友是不是陳其邁，卓回應，“你不要妨礙他喝咖啡啦”。他說，當天回到“行政院”有向賴清德報告這段談話，“我怕有人跟他說，他會以為我有什麼沒告訴他。但我有告訴他說，我的對話就是這樣子”。而院長對於這段談話也沒有表態。



卓榮泰表示，他是在一群朋友的共同討論下決定的。週四參加餐會，當時鄭文燦、林志堅、陳其邁等人都在場，他到場的時候，一開始以為是要推鄭文燦選的。在討論之下，有人提出，每個人當主席都會找他當秘書長，這樣的情話，大家都是當兼任主席不能當專任主席，“既然需要專任秘書長，那不如來當專任主席，比當專任秘書長重要！”周玉蔻問說，這樣是被密謀算計？卓榮泰否認，他表示話不能這樣講。



周玉蔻直言，這樣看起來卓榮泰似乎不是第一優先的人選，不覺得受傷嗎？卓榮泰坦率表示：“事實是如此沒錯，本來就有一籮筐人，現在篩選完後，就剩一顆”，周還問這一顆是石頭還是珍珠？卓榮泰也機靈回答：“是我的這顆人頭！”



被問到要參選黨主席這件事有感到很意外嗎？卓榮泰說，人生變化之大莫過於如此，但他決定參選到現在沒有後悔，他也提及，他聽了一首歌《領悟》，歌詞“多麼痛的領悟”讓他真的完全體會到“選完那麼痛的領悟”，他也坦承在登記完後各種聲音出來，好的壞的褒的貶的都有，他從癡癡的等、領悟到一定要成功，是目前人生的三階段。周還直問：“不會選不上吧？”卓榮泰表示：“一定會努力選上！”



是否會跟段宜康道歉？卓榮泰表示，他跟段宜康之間不存在道歉，只有長期的友情，他們是議會跟“立法院”同學，他正在安排與段見面，也會極力爭取這一票。



因民進黨中生代共推卓榮泰參選，引發黨內新潮流系大老吳乃仁決定退黨退流，更批評卓榮泰是對蔡英文唯命是從的“保皇派”，卓榮泰對此表示，保皇派這標籤貼身上很沉重，他有傳訊息給乃公，看到乃公這樣的表現，讓他很惶恐，並希望乃公可以留在黨內繼續打拼，他也有詢問能不能拜訪乃公，乃公有回覆“謝謝”，卓榮泰也表示有機會一定要拜訪乃公。



周玉蔻也說，只要是執政黨的“總統”跟執政黨的主席不同人，執政黨的黨主席就是弱勢主席，不被標籤是保皇派很難，卓榮泰如果當上黨主席，怎樣擺脫蔡英文對他的影響？



卓榮泰表示，府院黨都有各自角色扮演，府院都有包袱存在，黨從政策上是最可以討論的，是最可以反映民意的角色，是最不可缺少的，可以在自己領域完全主導，中常委很多“立法委員”可以討論政策。民進黨主席該做什麼事，黨章規定很清楚，不是一個人決定所有的事情，但是所有的事情都要經過常會，由最後黨主席做決定，“我不會做弱勢，但是我一定不會做弱智。”



對於卓榮泰之前說，黨的改革要無上限，並且會很“無情”，他解釋，不是無情，是會不留情面，兩者不一樣，無情是慘忍的，他不會這麼殘忍，但站在對黨好的立場上，黨內人事調整、政策改革、路線大辯論都要不留情面，人事要大調整，把表現不好的換新血增加人員；黨的路線上要進行大辯論，不僅是兩岸，“國內”的政經發展也要，會開一個路線辯論大會，民進黨的傳統就是，一個人不能決定所有事情，但一個事情需要大家討論後做一個共同的決定，黨的推動內部改革跟態度，要大破大力，面對社會的經濟改革不能再大風大浪。



民進黨的最大毒瘤是派系？卓榮泰分析，當初黨的形成，就是在反威權的體制下的不同政治團體集合起來的民進黨，但現在如果事事用派系來論人論事，這個黨永遠不會成功。他覺得派系已經很淡化了，有人說他是謝系，像現在謝系也沒有任何工作會議的決議要做。他指出，派系就是個別幾個人的感情交流，但不能用派系的結論來壓過黨的主張，不能用派系的利益來凌駕黨的利益，如果連黨主席也陷入派系，黨會走入恐怖深淵。



周玉蔻問說，新潮流聽說很可怕，卓榮泰表示，賴清德如果也是新潮流的話，一點也不恐怖，賴非常隨和，非常能接納意見。但新潮流綁架了蔡英文？卓榮泰認為言過其實，蔡那麼容易被綁架的話，中國早就綁架她了，她對中國的主張還是很堅持的。