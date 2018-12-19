中廣核成全球第三大核電企業

中評社北京12月19日電／“出口一座‘華龍一號’核電站相當於出口200架中型商業客機，這對帶動我國裝備製造業5400家企業走出去，提升‘中國製造’和‘中國智造’的影響力都極為重要。”賀禹強調，落地老牌核電強國英國，將成為中國核電產業邁向全球價值鏈中高端的重要標誌。



除“華龍一號”之外，中廣核還研發了具有完全自主知識產權的核電站“神經中樞”─核級數字化儀控平台“和睦系統”、核電機器人等一大批科技產品。改革開放40年，中廣核從當年的零資產，成長為了總資產近7000億元人民幣的全球第三大核電企業。



至今，中廣核國際化指數已達18.6%。除投資了中國在英國及歐洲最大的項目─英國核電項目，在經濟全球化背景下，中廣核正在全球積極布局。在納米比亞、哈薩克斯坦、澳洲等地，中廣核已儲備鈾資源超過30萬噸，可供30台百萬千瓦核電機組使用30年。中廣核投資建設的納米比亞湖山鈾礦是中國在非洲最大的實體投資項目。2016年，通過併購馬來西亞埃德拉項目，中廣核成為中國在海外的最大氣電發電商，成為埃及和孟加拉最大的獨立發電商。在歐洲，中廣核下屬的歐洲能源公司短短四年成長為法國第五大新能源運營商，項目分布在法國、英國、愛爾蘭等多國。



“目前低碳、綠色能源已經成為世界潮流，中廣核作為清潔能源提供商和服務商，在核電領域積累了30多年的經驗，在風電、太陽能等新能源領域也有相當的優勢。我們願意積極參與‘一帶一路’沿線各國清潔能源發展，為沿線各國節能減排、發展清潔能源做貢獻。”賀禹表示。



（來源：大公網）