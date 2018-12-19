世貿組織審議美國貿易政策

中評社北京12月19日電／世界貿易組織（WTO）17日對美國進行貿易政策審議。在當天的會議上，包括中國、歐盟等在內的多個WTO成員對美國一年以來實施的鋼鋁關稅等單邊主義和保護主義政策，以及美國阻撓上訴機構成員遴選的做法提出批評。



中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使張向晨表示，WTO規則體系的建立和多邊貿易體制的發展離不開美國的貢獻，但令人遺憾的是，自上次審議之後，特別是這一年來，在貿易政策領域，我們看到了一個力量和責任嚴重不匹配的美國。



張向晨指出，美國不僅通過“232措施”限制鋼鐵和鋁產品貿易，使貿易保護主義在“國家安全”的幌子下大行其道；通過“301措施”大面積提高關稅，令沉寂多年的單邊主義怪獸再次肆虐；還通過持續阻撓上訴機構成員遴選，讓多邊貿易體制的王冠明珠黯然失色。



張向晨說，不久前，中國和歐盟等成員共同提出了改革WTO上訴機構的提案，中國也就WTO的整體性改革提出了三項原則和五點主張。中國希望與包括美國在內的所有成員一起，通過平等協商，推動WTO與時俱進，進行必要改革，適應經濟全球化的發展，回應國際工商界的期待。



歐盟常駐WTO代表馬克⋅範霍伊克倫表示，美國的保護主義言論不幸轉化成了實際行動，包括關稅等在內的限制措施所帶來的影響不僅可以在WTO內部感受到，也更廣泛地體現在了全球增長預期中。