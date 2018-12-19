聖誕狂歡十大出游城市出爐

中評社北京12月19日電／隨著聖誕節來臨，歐美眾多城市都進入了夢幻的聖誕模式。滿街璀璨的燈光布置、精巧的手工藝品和各具特色的聖誕美食都吸引著中國的年輕遊客。記者19日從廣東旅遊部門及馬蜂窩旅遊網大數據獲悉，根據聖誕前夕的旅遊熱度指數，盤點了中國年輕遊客心目中理想的十大聖誕旅行目的地，巴塞羅那、布拉格、紐約位列今年十大聖誕狂歡城市前三。



聖誕來臨，歐美眾多城市都進入夢幻的聖誕模式，吸引著中國的年輕遊客。圖為廣州的歐式小鎮迎聖誕。（方俊明攝）



“近年來，中國年輕遊客越來越偏愛深度體驗式的旅行，而聖誕節是一年中感受西方傳統文化最好的節日，很多年輕人趁此機會前往國外旅遊。”馬蜂窩旅遊研究中心負責人馮饒介紹，他們也不斷挖掘有趣的聖誕節玩法，各地的聖誕狂歡活動、聖誕集市、當地人的聖誕大餐等都是年輕人喜愛的過節方式。



歐美聖誕游線路十分火爆



據新出爐榜單顯示，中國年輕遊客出游的十大聖誕狂歡城市分別為巴塞羅那、布拉格、紐約、羅馬、維也納、阿姆斯特丹、布達佩斯、多本哈根、多倫多和里斯本。而聖誕期間各大熱門目的地城市的旅遊線路均十分火爆。



從關注熱度來看，巴塞羅那成為目前最受歡迎的聖誕狂歡城。在老牌天主教國家西班牙，聖誕節是最重要的節日，全家人都會聚在一起慶祝。當地很多家庭都保留著原汁原味的聖誕節傳統。足球和建築是巴塞羅那旅行的兩大關鍵詞，在聖誕節期間，獨具風格的高迪式被燈飾裝點，聖誕市集上可以買到手工雕刻的木質玩具，還能欣賞傳統的聖誕故事、頌歌和舞蹈表演。



布拉格過聖誕“性價比高”



“在布拉格過聖誕的性價比較高，中等的花費就能獲得獨一無二的聖誕體驗。”馮饒表示，布拉格是全球第一個整座城市被指定為世界文化遺產的城市，各個歷史時期，各種不同風格的建築，在聖誕之夜被燈光點亮。最受歡迎的聖誕市場，就在老鎮廣場上，童話般的中世紀建築和鵝卵石街道變成光明的海洋和美味的天堂。