台大學生圍江宜樺　柯文哲：人家上課還去鬧

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／前“行政院長”江宜樺昨天晚上到台灣大學演講遭學生包圍抗議，無黨籍台北市長柯文哲今天被問及此事時表示，人家閉門上課，類似政治系上課，你還去鬧!他並重申他常講的話，容忍是自由基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍。



根據台媒報道，柯文哲今天出席“消費者保護創新服務”記者會，會後接受媒體訪問，他回答江宜樺遭台大學生抗議一事前，先向現場媒體確認，江的演講是否閉門?媒體則回答說，是講座、是閉門。



