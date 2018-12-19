墨西哥毒梟“矮子”受審　成紐約最新觀光景點

中評社香港12月19日電／墨西哥大毒梟“矮子”古茲曼近期在紐約受審，他的犯行“精彩”程度更勝電視影集，讓不少人爭相前往旁聽，也讓法庭意外成為紐約最新的觀光景點。



“矮子”古茲曼先前在一次戲劇性的越獄後，成為全球頭號通緝犯，他是在去年被引渡到美國，遭控經營西納羅亞販毒集團，並走私數噸古柯鹼。



美聯社報道，能近距離看到毒梟“矮子”，並聽他活著講述他的故事，吸引好奇的紐約客、電視犯罪節目粉絲甚至是遊客，在近期湧進布魯克林的法庭，那裡正在審理這名惡名昭彰的墨西哥毒販案，他遭控的罪名可讓他在美國監獄度過餘生。



有些日子，除了檢察官、記者、保全人員、律師團之外，大概只有兩人會出現在法庭。有些時候可以看到5個人，如今大夥擠滿旁聽席並拉長脖子，好看到古茲曼本尊，也好奇得打量古茲曼的太太柯羅奈爾，那個幾乎每天坐在法庭旁聽席的女子。



中央社援引報道，23歲的旁聽者史托爾特說：“我好像在看線上影音串流平台網飛的電視影集‘毒梟矮子’。”史托爾特11月已經旁聽了3天，希望接下來能至少再去一天。



史托爾特最近剛從賓夕法尼亞州的穆倫堡學院畢業，正在紐約應徵工作，他說自己大約早上6時30分就站在（法庭）大樓外排隊，為的就是搶到好位子。他認為最吸引他的，是現在成為檢方證人的古茲曼前手下馬蒂內茲的證詞。馬蒂內茲鉅細靡遺地描述他如何從古茲曼下令的多次暗殺行動中死裡逃生。



史托爾特說：“那些手榴彈…之類的，那真的太瘋狂了，那很恐怖，我們能第一手聽到這些，實在太瘋狂了。”



執法人員6週以來的證詞，一名遭到監禁的哥倫比亞古柯鹼毒販，以及花俏的墨西哥毒品走私者，這些題材可以拿來播好幾季的電視影集“邁阿密風雲”和“毒梟”了。



證詞中也提及在邊境挖掘地下秘密通道、刺殺未遂、賄賂警界高官、裝著上百萬美元現金的私人噴射機，以及將整罐古柯鹼偽裝成胡椒罐的製造工廠等情節。



古茲曼的律師表示，低賤的手下為了讓自己的販毒案能獲得輕判，而說謊陷害古茲曼。