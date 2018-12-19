東海大學辦選後兩岸關係研討會熱議六大主題

“2018年選後兩岸關係走向研討會”19日下午在東海大學求真廳舉行。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月19日電（記者 林谷隆）由東海大學政治系與“展望與探索雜誌社”合辦的“2018年選後兩岸關係走向研討會”19日下午在東海大學求真廳舉行，會議邀請多位研究兩岸關係的專家學者，發表六大主題都圍繞著兩岸關係。東海大學副校長詹家昌表示，本場兩岸關係研討會，非常具有實效性，因為此時僅僅是2018選舉過後的第三週，會議討論的結果將會整理後，提供學術界、政界參考。



詹家昌提到，這場“2018年選後兩岸關係走向論壇”，六大主題都是圍繞兩岸關係，包括基層選舉與兩岸關係發展、美中競爭等議題等議題。很多人都關注“兩岸關係”發展，特別是在這次選舉，也有候選人將兩岸關係定調跟經濟議題相關，所以希望透過專家學者的意見，能讓我們了解未來的走向。



“2018年選後兩岸關係走向研討會”吸引1百多名東海師生參與，會議由東海大學政治系主任胡祖慶主持，一共有6位發表者，包括東海大學政治系教授沈有忠發表“2018年基層選舉與兩岸關係發展”、展望與探索雜誌社研究員劉文斌發表“2018年選舉後兩岸關係質變：以高雄市選舉為例”。



東海大學政治系副教授張峻豪發表“2018年選後兩岸政策走向研析”、展望與探索雜誌社研究員黃秋龍發表“中國大陸對台融合發展新動力與局限之觀察”、東海大學政治系助理教授林子立發表“美中競逐對兩岸關係的影響”、展望與探索雜誌社特約研究員陳麗雅發表“2018年選舉前後兩岸關係輿論變動情形”。